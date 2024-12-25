Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 гениальных способов применения тряпки из микрофибры, которые упростят уборку
Как выбрать и заботиться о живой ёлке для новогодних праздников?
Как избавиться от акне на спине и сделать кожу шелковистой?
Сердце под ударом: почему зима опасна для сердечно-сосудистой системы
Шеф-повар рассказал, что добавить в оливье вместо мяса, чтобы салат получился вкусным и изысканным
В России усилят контроль за документами мигрантов в банках
Подкормка для богатого урожая: простые рецепты для садоводов
Почему не все удобрения полезны: главные ошибки при посадке помидоров
Как популярные препараты повышают риск деменции

В космосе найдена чёрная дыра, которая уснула после переедания

2:28
Наука

Когда черная дыра переедает, она… засыпает? Именно это открытие сделали астрономы, используя телескоп Джеймса Уэбба (JWST).

Чёрная дыра
Фото: livescience.com by Jiarong Gu), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная дыра

Ученые обнаружили спящую сверхмассивную черную дыру, существовавшую всего через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Этот космический гигант буквально "выключился" после обильного поглощения газа и пыли.

Монстр Вселенной

Черная дыра, о которой идет речь, поразила ученых своим масштабом. Ее масса примерно в 400 миллионов раз превышает массу Солнца, что делает ее самой массивной из всех обнаруженных JWST в ранней Вселенной. Это открытие, опубликованное 18 декабря в журнале Nature, ставит под сомнение существующие теории о том, как столь массивные черные дыры могли так быстро сформироваться.

Обычно масса черных дыр составляет около 0,1% от массы их галактик. Но эта черная дыра выбивается из всех правил: она весит целых 40% от массы своей галактики. Однако ученые не обнаружили признаков ее активного "питания". Скорость поглощения вещества здесь составляет лишь сотую часть от максимального возможного предела.

Как они "засвечиваются"?

Черные дыры трудно заметить, если они не активно "поедают" окружающее вещество. Когда они окружены газом и пылью в форме аккреционного диска, гравитационное трение заставляет этот диск ярко светиться, что позволяет ученым их фиксировать. Но что делать, если черная дыра не "ест"?

"Даже в спящем состоянии, эта черная дыра благодаря своей огромной массе стала заметной для нас. Ее состояние помогло нам изучить и массу галактики, где она находится", — отметил руководитель исследования Игнас Юоджбалис.

Как росли монстры ранней Вселенной?

Исследователи предполагают, что ранние черные дыры могли переживать периоды "гиперактивного" поглощения, когда они временно превышали лимит Эддингтона — предел, при котором излучение препятствует дальнейшему "питанию". Эти короткие вспышки активности длились всего 5-10 миллионов лет, после чего черные дыры переходили в длительные "фазы сна", которые могли продолжаться до 100 миллионов лет.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Модная обувь 2025: что будет на пике популярности в новом сезоне
Красота и стиль
Модная обувь 2025: что будет на пике популярности в новом сезоне Аудио 
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Последние материалы
В России усилят контроль за документами мигрантов в банках
В космосе найдена чёрная дыра, которая уснула после переедания
Подкормка для богатого урожая: простые рецепты для садоводов
Почему не все удобрения полезны: главные ошибки при посадке помидоров
Как популярные препараты повышают риск деменции
Российская авиакомпания объявила скидку в 50% на детские билеты по всей России
ГАЗ Соболь NN 4х4 — эксперт рассказал о внедорожных возможностях автомобиля
Как сделать идеальный штрудель, если нет времени на готовку
Газообразование в кишечнике: основные причины и решения
Как понять, что пылесос уже пора выбрасывать? 4 главных признака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.