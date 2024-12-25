Колонизация на Марс: из чего люди будут строить там дома?

Иранские ученые в журнале Acta Astronautica рассказали, из чего колонисты будут строить первые дома на Марсе.
Грунт на этой планете рыхлый, и просто так его на блоки не нарубить. Однако есть и другой вариант. Оказалось, что из марсианского грунта, смешанного с человеческой кровью, потом и слезами получается отличный бетон. Это придумали британские ученые. Иранцы поддержали их.
Слёз и крови одного человека за 2-3 месяца хватит для строительства небольшого жилища.
Колонист — поселенец из другой земли; переселенец, занимающийся земледелием (толковый словарь Даля).
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