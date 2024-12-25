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На Солнце ожидается ещё одна мощнейшая вспышка

0:58
Наука

В среду на Солнце ожидается мощная вспышка, которая, по мнению ученых, может достичь самого высокого класса X. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Облака, солнце
Фото: Вадим Савицкий
Облака, солнце

За последние сутки значительно возросли шансы на возникновение на Солнце мощных вспышек X класса. Уже сегодня мы можем наблюдать превышение порогового уровня X, отметили специалисты в своем заявлении.

Кроме того, эксперты обратили внимание на резкий рост фонового рентгеновского излучения на Солнце и увеличение площади активных солнечных областей. По мнению ученых, основные угрозы связаны с несколькими группами солнечных пятен, обозначенными номерами 3932 и 3933.

 

Уточнения

Со́лнце — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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