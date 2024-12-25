На Солнце ожидается ещё одна мощнейшая вспышка

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В среду на Солнце ожидается мощная вспышка, которая, по мнению ученых, может достичь самого высокого класса X. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Фото: Вадим Савицкий Облака, солнце

За последние сутки значительно возросли шансы на возникновение на Солнце мощных вспышек X класса. Уже сегодня мы можем наблюдать превышение порогового уровня X, отметили специалисты в своем заявлении.

Кроме того, эксперты обратили внимание на резкий рост фонового рентгеновского излучения на Солнце и увеличение площади активных солнечных областей. По мнению ученых, основные угрозы связаны с несколькими группами солнечных пятен, обозначенными номерами 3932 и 3933.

Уточнения

Со́лнце — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.



