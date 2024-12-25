Эффективность компонентов голубиного гороха при лечении псориаза подтверждена исследованиями

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Среди факторов, провоцирующих развитие такого хронического заболевания кожи, как псориаз, выделяют стресс, инфекции и нарушения работы иммунной системы. В последние годы учёные активно ищут новые подходы к лечению этого сложного заболевания, и недавно открыли новый потенциал в использовании растений.

Фото: Wikimedia Commons by Filo gèn' is licensed under Public domain каян, голубиный горох

Группа исследователей из Южно-Китайского ботанического сада изучила свойства растения Cajanus cajan, известного как голубиный горох, сообщает "Царьград". Это растение, традиционно применяемое в медицине Египта, Африки и Азии для лечения воспалений и кожных заболеваний, продемонстрировало высокую эффективность в облегчении симптомов псориаза. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Ethnopharmacology.

Учёные выделили из экстракта голубиного гороха активные вещества, такие как каджанинстилбен и лонгистилин A и C. В лабораторных экспериментах эти компоненты тестировались на мышах с псориазом и показали значительное улучшение состояния кожи. Исследование зафиксировало снижение воспаления и раздражения — ключевых симптомов псориаза.

Более детальный анализ, проведённый с использованием методов транскриптомики и протеомики, выявил, что экстракт голубиного гороха снижает уровень воспалительных молекул, включая цитокины и хемокины. Эти молекулы играют ведущую роль в развитии воспалительных процессов при псориазе. Кроме того, экстракт активировал рецептор арилгидрокарбона (AhR), что также способствовало уменьшению воспаления.

Новое исследование открывает перспективы для разработки более безопасных и эффективных препаратов на основе природных компонентов. Эти находки могут стать важным шагом на пути к улучшению качества жизни людей, страдающих от псориаза.

Уточнения

Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.



Голубиный горох или Каян (лат. Cajanus cajan) — вид растений из рода Каянус (Cajanus) семейства Бобовые (Fabaceae), культивируемый повсеместно в странах с тропическим и субтропическим климатом. Родиной его считается Индия.

