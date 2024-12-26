Открытие в космосе: что делают звёзды с окружающими мирами

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские астрономы из Шеффилдского университета сделали важное открытие, объясняющее происхождение загадочных космических объектов, известных как JuMBO (двойные объекты с массой Юпитера). Эти тела, ранее не поддающиеся классификации, были обнаружены в туманности Ориона с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб".

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Что такое JuMBO

JuMBO представляют собой двойные объекты, чьи массы схожи с массой Юпитера. Они свободно перемещаются в пространстве и не связаны со звёздами, однако остаются взаимосвязаны друг с другом. Исследователи считают, что JuMBO — это ядра небольших звёзд, чьи внешние оболочки были разрушены мощным излучением массивных светил через процесс фотоэрозии.

Как формируются JuMBO

Сильное излучение от массивных звёзд разрушает газовую оболочку маленьких звёзд, удаляя часть их массы. Оставшееся ядро сжимается, образуя объекты с низкой массой, которые занимают промежуточное положение между звёздами и коричневыми карликами.

"Это нечто среднее между звёздами и коричневыми карликами", — объяснил ведущий автор исследования Ричард Паркер.

Почему JuMBO так много в туманности Ориона

Большое количество JuMBO в этой области связано с высокой концентрацией массивных звёзд, которые своим излучением вызывают процесс фотоэрозии, превращая небольшие звёзды в JuMBO. Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, подтверждает, что туманность Ориона — уникальная лаборатория для изучения звёздных взаимодействий.

Новое понимание звёздной эволюции

Открытие JuMBO проливает свет на ранее неизвестные аспекты звёздной эволюции и взаимодействия. Эти объекты показывают, как звёздное излучение может изменять природу соседних звёзд и формировать необычные космические тела.