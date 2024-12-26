Новый год на подходе: почему мы ощущаем его приближение всё быстрее

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждый год нам кажется, что Новый год приближается всё быстрее. Это ощущение долгое время связывали с возрастом, но исследование учёных из Великобритании и Ирака, опубликованное в PLOS ONE, предлагает совершенно иную причину.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Время

Новый год, Рамадан и восприятие времени

В эксперименте приняли участие жители обеих стран. Более 75% британцев заявили, что Новый год с каждым годом приближается стремительнее. Похожее чувство испытывают 70% иракцев в отношении Рамадана. Это удивительное сходство наблюдается независимо от возраста: даже молодые участники отметили ускорение времени перед праздниками.

Радость и концентрация на времени

Учёные объясняют, что ключевым фактором является эмоциональное отношение к праздникам. Чем больше человек ожидает радостного события и концентрируется на нем, тем быстрее кажется, что оно наступает. Частое размышление о времени и перегруженность повседневными делами также усиливают это ощущение.

"Люди, которые предвкушают праздники, подсознательно ускоряют их приближение в своём восприятии", — заключают исследователи.

Что открытие меняет

Результаты исследования подчёркивают, что восприятие времени имеет больше общего с психологией, чем с биологией. Это даёт новое понимание субъективного времени и возможность разработки методов, которые помогут гармонизировать его восприятие.

Будущие исследования

Ученые планируют продолжить работу, чтобы лучше понять механизмы субъективного времени и, возможно, научиться замедлять его восприятие. Это может стать важным шагом в улучшении качества жизни.