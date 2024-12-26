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Уникальная находка в России: вечная мерзлота раскрывает секреты

1:52
Наука

Детёныш мамонта возрастом 50 000 лет, найденный в Якутии, произвёл фурор среди учёных. Исключительная находка стала возможной благодаря таянию вечной мерзлоты, вызванному изменением климата. Мамонтёнок, получивший имя Яна, является одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов, обнаруженных за всю историю.

Останки мамонтёнка
Фото: AFP/Getty Images by Михаил Яковлев/Северо-Восточный федеральный университет в Якутске, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Останки мамонтёнка

Уникальная находка

Тело Яны, весом более 100 килограммов и ростом около 120 сантиметров, отлично сохранилось. Учёные предполагают, что ей был всего год на момент смерти. Всего в мире было найдено семь подобных туш, но эта выделяется своим состоянием.

Место находки — кратер Батагайка, известный как "ворота в подземный мир". Этот гигантский кратер в Якутии достигает километра в глубину и уже подарил науке останки древних животных, таких как бизоны, лошади и собаки.

Почему это важно

Таяние вечной мерзлоты открывает доступ к уникальным останкам, которые миллионы лет сохранялись в замороженном состоянии. По словам исследователей Северо-Восточного федерального университета России, находка поможет лучше понять, как мамонты жили и приспосабливались к условиям ледникового периода.

Специалисты центра изучения мамонтов при университете приступят к детальному исследованию Яны. Они уверены, что эта находка предоставит ценную информацию о физиологии, питании и среде обитания мамонтов, а также о причинах их вымирания.

Изменение климата не только угрожает современным экосистемам, но и раскрывает всё больше тайн прошлого. Благодаря таким находкам учёные получают шанс заглянуть в эпоху, когда на Земле царствовали мамонты.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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