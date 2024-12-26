Экзопланеты легче ваты: система Kepler-51 пополнилась новым миром

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из США и Японии сделали неожиданное открытие: в системе Kepler-51, расположенной в 2600 световых годах от Земли, найдена четвёртая экзопланета. Эта система известна своими уникальными планетами с плотностью ниже плотности сахарной ваты, и новое открытие заставляет учёных пересматривать представления о формировании планет.

Фото: ESO by M. Kornmesser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Воображаемый вид с поверхности планеты, вращающихся вокруг ультрахолодной карликовой звезды

Уникальность системы Kepler-51

Ещё в 2012 году три планеты системы Kepler-51 привлекли внимание астрономов своей необычной плотностью. Эти "пушистые" миры настолько лёгкие, что их сравнивают с сахарной ватой. Открытие четвёртой планеты Kepler-51e стало сюрпризом и добавило ещё больше загадок.

"Обнаружение четвёртой планеты в системе с тремя такими мирами — это настоящая головоломка", — пояснила Джессика Либби-Робертс, соавтор исследования из Университета штата Пенсильвания.

Что известно о новой планете

Kepler-51e имеет массу, схожую с другими планетами системы, и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 264 дня. Однако её точные размеры и плотность пока остаются неизвестными. Учёные провели 14-летний анализ данных, чтобы определить её параметры, но загадки системы остаются.

"Мы тестировали множество моделей, чтобы найти ту, которая лучше всего объясняет наблюдения", — отметил Кенто Масуда из Университета Осаки.

Пересмотр моделей формирования планет

Учёные считают, что система Kepler-51 представляет собой уникальный пример взаимодействий планет. Плотность всех четырёх планет остаётся необычайно низкой, и исследователям предстоит выяснить, как такие редкие характеристики могли появиться в одной системе.

Новая веха в исследованиях

Kepler-51 продолжает удивлять астрономов и привлекает внимание к процессам формирования и эволюции планет. Возможно, дальнейшие исследования помогут раскрыть тайны этой необычной системы.

Уточнения

Kepler-51 — звезда в созвездии Лебедя.

