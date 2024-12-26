Планетарное шоу года: Юпитер и Марс соединяются в небе

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

этом десятилетии Марс и Юпитер приблизятся друг к другу на ночном небе как никогда близко. В среду между ними, с нашей точки зрения, поместится лишь тонкий серп Луны. На самом деле, планеты будут разделены более чем 350 миллионами миль (575 миллионов километров) по орбитам.

Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юпитер

Когда и где наблюдать

Минимальное расстояние между Юпитером и Марсом составит около трети ширины Луны и будет достигнуто днем в среду для жителей Америки, Европы и Африки.

Однако и ночью, как до, так и после этого момента, наблюдатели смогут увидеть их почти столь же близко. Наилучшие условия для наблюдения — на востоке перед рассветом, вблизи созвездия Тельца.

Эти редкие небесные явления, известные как планетарные соединения, происходят лишь раз в несколько лет.

"Подобные события вызывают у наблюдателей интерес и эстетическое наслаждение. Они позволяют задуматься: что это за два ярких объекта, расположенных так близко друг к другу? Но с научной точки зрения это демонстрация нашей способности точно предсказывать такие явления на многие годы вперед", — поясняет Джон Джорджини из Лаборатории реактивного движения НАСА.

Редкие моменты в истории

Последний раз такое соединение Марса и Юпитера происходило в 2018 году, а следующее можно ожидать лишь в 2033 году, когда они подойдут еще ближе.

Самое близкое сближение за последние 1000 лет было зафиксировано в 1761 году — тогда планеты сливались в один яркий светящийся объект. В будущем нечто подобное можно будет наблюдать в 2348 году.

Связь с метеорным потоком

Событие совпадает с пиком метеорного потока Персеиды, который считается одним из самых ярких ежегодных потоков. Для наблюдения за соединением планет или метеорами не потребуется никаких специальных инструментов — достаточно ясного неба и восточного горизонта.

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.

