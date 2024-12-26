Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покинувший Россию Андрей Бурковский опубликовал редкое фото с семьёй
Киви нужно есть только так, тогда вы получите максимальную пользу
Эти 5 способов защитят вашу малину от червей
Три сорта огурцов для богатого урожая и идеального вкуса
Кошка или собака: как выбрать своего питомца
Как спасти кожу зимой: избегайте этих ошибок
Почему стоит подумать дважды перед тем, как попросить воду на борту
Глубинные черты русского человека — в спектакле Пётр I
Уже с 1 января 2025 года в России повысят пособия для безработных

Тайны лунных вулканов: как человек увидел обратную сторону спутника

2:16
Наука

Новые исследования подтвердили: миллиарды лет назад на обратной стороне Луны происходили вулканические извержения, подобные тем, что были на видимой стороне. Такой вывод сделан после анализа образцов лунного грунта, доставленных китайским аппаратом "Чанъэ-6".

Луна охотника
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна охотника

Что обнаружили ученые

Две независимые исследовательские группы выявили в образцах породы возрастом 2,8 миллиарда лет, а также фрагменты, которым 4,2 миллиарда лет. Эти данные стали первым подтверждением активного вулканизма на обратной стороне Луны.

"Получить образцы из этой области крайне важно, ведь о ней практически ничего не известно", — отметил специалист по планетарным вулканам из Университета Аризоны, Кристофер Гамильтон.

На видимой с Земли стороне Луны вулканическая активность в тот же период давно подтверждена, но предположения о схожей активности на обратной стороне ранее основывались лишь на данных с орбитальных аппаратов, таких как Лунный разведывательный спутник NASA.

Почему обратная сторона Луны отличается

Обратная сторона Луны значительно более изрыта кратерами и имеет меньше лавовых равнин. Причины таких различий пока остаются загадкой. Соавтор исследования, Цю-Ли Ли из Китайской академии наук, поясняет, что новые данные подтверждают, что вулканическая активность на обратной стороне длилась более миллиарда лет.

Китайские миссии на Луну

"Чанъэ-6" стал первым аппаратом, доставившим образцы с обратной стороны Луны. До этого, в 2020 году, "Чанъэ-5" вернул грунт с ближней стороны, а в 2019 году "Чанъэ-4" стал первым, кто достиг обратной стороны спутника. Эти миссии позволяют ученым глубже понять историю Луны и её эволюцию.

Куда это приведет

Дальнейшие исследования помогут выяснить, что поддерживало вулканическую активность Луны столь долгое время. Результаты уже опубликованы в научных журналах Nature и Science, что подчеркивает важность этих открытий для науки.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным
Наука и техника
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным Аудио 
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
Как правильно сеять морковь? Хитрость, чтобы не нужно было заниматься прополкой
Садоводство, цветоводство
Как правильно сеять морковь? Хитрость, чтобы не нужно было заниматься прополкой Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников Показательные ракетно-бомбовые удары как пиар-акции по привлечению внимания: почему хуситы атакуют Израиль? Юрий Бочаров
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
Почему хочется сладкого перед ПМС и как с этим бороться
Мистика и карма: почему нельзя плохо обращаться с кошками
Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой
Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России
Трансильвания: самые мистические места, которые нельзя пропустить
Показательные ракетно-бомбовые удары как пиар-акции по привлечению внимания: почему хуситы атакуют Израиль?
Постоянно что-то забываете? Этот лайфхак с упражнениями улучшит вашу память на 24 часа
Планетарное шоу года: Юпитер и Марс соединяются в небе
Обильный урожай яблок: секрет первой подкормки
Удобная шпаргалка по глубине высадки луковичных цветов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.