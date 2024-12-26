Тайны лунных вулканов: как человек увидел обратную сторону спутника

Новые исследования подтвердили: миллиарды лет назад на обратной стороне Луны происходили вулканические извержения, подобные тем, что были на видимой стороне. Такой вывод сделан после анализа образцов лунного грунта, доставленных китайским аппаратом "Чанъэ-6".
Две независимые исследовательские группы выявили в образцах породы возрастом 2,8 миллиарда лет, а также фрагменты, которым 4,2 миллиарда лет. Эти данные стали первым подтверждением активного вулканизма на обратной стороне Луны.
"Получить образцы из этой области крайне важно, ведь о ней практически ничего не известно", — отметил специалист по планетарным вулканам из Университета Аризоны, Кристофер Гамильтон.
На видимой с Земли стороне Луны вулканическая активность в тот же период давно подтверждена, но предположения о схожей активности на обратной стороне ранее основывались лишь на данных с орбитальных аппаратов, таких как Лунный разведывательный спутник NASA.
Обратная сторона Луны значительно более изрыта кратерами и имеет меньше лавовых равнин. Причины таких различий пока остаются загадкой. Соавтор исследования, Цю-Ли Ли из Китайской академии наук, поясняет, что новые данные подтверждают, что вулканическая активность на обратной стороне длилась более миллиарда лет.
"Чанъэ-6" стал первым аппаратом, доставившим образцы с обратной стороны Луны. До этого, в 2020 году, "Чанъэ-5" вернул грунт с ближней стороны, а в 2019 году "Чанъэ-4" стал первым, кто достиг обратной стороны спутника. Эти миссии позволяют ученым глубже понять историю Луны и её эволюцию.
Дальнейшие исследования помогут выяснить, что поддерживало вулканическую активность Луны столь долгое время. Результаты уже опубликованы в научных журналах Nature и Science, что подчеркивает важность этих открытий для науки.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
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