Тайны лунных вулканов: как человек увидел обратную сторону спутника

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Новые исследования подтвердили: миллиарды лет назад на обратной стороне Луны происходили вулканические извержения, подобные тем, что были на видимой стороне. Такой вывод сделан после анализа образцов лунного грунта, доставленных китайским аппаратом "Чанъэ-6".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz Луна охотника

Что обнаружили ученые

Две независимые исследовательские группы выявили в образцах породы возрастом 2,8 миллиарда лет, а также фрагменты, которым 4,2 миллиарда лет. Эти данные стали первым подтверждением активного вулканизма на обратной стороне Луны.

"Получить образцы из этой области крайне важно, ведь о ней практически ничего не известно", — отметил специалист по планетарным вулканам из Университета Аризоны, Кристофер Гамильтон.

На видимой с Земли стороне Луны вулканическая активность в тот же период давно подтверждена, но предположения о схожей активности на обратной стороне ранее основывались лишь на данных с орбитальных аппаратов, таких как Лунный разведывательный спутник NASA.

Почему обратная сторона Луны отличается

Обратная сторона Луны значительно более изрыта кратерами и имеет меньше лавовых равнин. Причины таких различий пока остаются загадкой. Соавтор исследования, Цю-Ли Ли из Китайской академии наук, поясняет, что новые данные подтверждают, что вулканическая активность на обратной стороне длилась более миллиарда лет.

Китайские миссии на Луну

"Чанъэ-6" стал первым аппаратом, доставившим образцы с обратной стороны Луны. До этого, в 2020 году, "Чанъэ-5" вернул грунт с ближней стороны, а в 2019 году "Чанъэ-4" стал первым, кто достиг обратной стороны спутника. Эти миссии позволяют ученым глубже понять историю Луны и её эволюцию.

Куда это приведет

Дальнейшие исследования помогут выяснить, что поддерживало вулканическую активность Луны столь долгое время. Результаты уже опубликованы в научных журналах Nature и Science, что подчеркивает важность этих открытий для науки.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

