Обломок Луны или пришелец из глубин космоса: Земля теряет спутник

На протяжении двух месяцев Землю сопровождал уникальный гость из космоса — астероид 2024 PT5, прозванный "мини-луной". Однако уже в понедельник он покинет нашу планету, попав под более мощное притяжение Солнца.
Этот 10-метровый космический объект, возможно, является обломком, выброшенным с поверхности Луны в результате столкновения с другим астероидом.
Несмотря на то что 2024 PT5 технически не считается луной (он никогда не находился на орбите Земли), его поведение делает его особенно интересным для ученых.
Братья-астрофизики Рауль и Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе изучили астероид с помощью телескопов Канарских островов.
Их наблюдения показали, что в сентябре объект начал следовать по подковообразной траектории под влиянием гравитации Земли.
NASA планирует использовать радиолокационную антенну Голдстоун в Калифорнии для изучения астероида, когда он приблизится в январе на безопасное расстояние — 1,8 миллиона километров.
Это позволит собрать больше данных об объекте, который в будущем может снова вернуться к Земле.
Сейчас астероид находится в 3,5 миллионах километров от Земли, и его можно увидеть только с помощью мощных телескопов.
В январе, когда он снова приблизится, его скорость удвоится, что исключит возможность длительного взаимодействия с Землей.
Следующий визит астероида ожидается в 2055 году. По предварительным данным, 2024 PT5 может вновь совершить временный "оборот" вокруг Земли, прежде чем углубиться в солнечную систему.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
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