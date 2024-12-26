Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 5 способов защитят вашу малину от червей
Три сорта огурцов для богатого урожая и идеального вкуса
Кошка или собака: как выбрать своего питомца
Как спасти кожу зимой: избегайте этих ошибок
Почему стоит подумать дважды перед тем, как попросить воду на борту
Глубинные черты русского человека — в спектакле Пётр I
Уже с 1 января 2025 года в России повысят пособия для безработных
Тайны лунных вулканов: как человек увидел обратную сторону спутника
Певица Анна Седокова раскрыла причину недельного молчания

Обломок Луны или пришелец из глубин космоса: Земля теряет спутник

2:19
Наука

На протяжении двух месяцев Землю сопровождал уникальный гость из космоса — астероид 2024 PT5, прозванный "мини-луной". Однако уже в понедельник он покинет нашу планету, попав под более мощное притяжение Солнца.

Луна
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Луна

Этот 10-метровый космический объект, возможно, является обломком, выброшенным с поверхности Луны в результате столкновения с другим астероидом.

Несмотря на то что 2024 PT5 технически не считается луной (он никогда не находился на орбите Земли), его поведение делает его особенно интересным для ученых.

Что говорит наука

Братья-астрофизики Рауль и Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе изучили астероид с помощью телескопов Канарских островов.

Их наблюдения показали, что в сентябре объект начал следовать по подковообразной траектории под влиянием гравитации Земли.

NASA планирует использовать радиолокационную антенну Голдстоун в Калифорнии для изучения астероида, когда он приблизится в январе на безопасное расстояние — 1,8 миллиона километров.

Это позволит собрать больше данных об объекте, который в будущем может снова вернуться к Земле.

Космические путешествия

Сейчас астероид находится в 3,5 миллионах километров от Земли, и его можно увидеть только с помощью мощных телескопов.

В январе, когда он снова приблизится, его скорость удвоится, что исключит возможность длительного взаимодействия с Землей.

Следующий визит астероида ожидается в 2055 году. По предварительным данным, 2024 PT5 может вновь совершить временный "оборот" вокруг Земли, прежде чем углубиться в солнечную систему.

Интригующие детали

  • Впервые астероид был замечен в августе 2024 года.
  • Его траектория напоминает движения подковы, что редко встречается среди подобных объектов.
  • NASA планирует посвятить исследованию астероида неделю в январе 2025 года, чтобы уточнить его происхождение и свойства.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Недвижимость
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию Аудио 
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников Показательные ракетно-бомбовые удары как пиар-акции по привлечению внимания: почему хуситы атакуют Израиль? Юрий Бочаров
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
Почему хочется сладкого перед ПМС и как с этим бороться
Мистика и карма: почему нельзя плохо обращаться с кошками
Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой
Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России
Трансильвания: самые мистические места, которые нельзя пропустить
Показательные ракетно-бомбовые удары как пиар-акции по привлечению внимания: почему хуситы атакуют Израиль?
Постоянно что-то забываете? Этот лайфхак с упражнениями улучшит вашу память на 24 часа
Планетарное шоу года: Юпитер и Марс соединяются в небе
Обильный урожай яблок: секрет первой подкормки
Удобная шпаргалка по глубине высадки луковичных цветов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.