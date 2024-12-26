Обломок Луны или пришелец из глубин космоса: Земля теряет спутник

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

На протяжении двух месяцев Землю сопровождал уникальный гость из космоса — астероид 2024 PT5, прозванный "мини-луной". Однако уже в понедельник он покинет нашу планету, попав под более мощное притяжение Солнца.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Луна

Этот 10-метровый космический объект, возможно, является обломком, выброшенным с поверхности Луны в результате столкновения с другим астероидом.

Несмотря на то что 2024 PT5 технически не считается луной (он никогда не находился на орбите Земли), его поведение делает его особенно интересным для ученых.

Что говорит наука

Братья-астрофизики Рауль и Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе изучили астероид с помощью телескопов Канарских островов.

Их наблюдения показали, что в сентябре объект начал следовать по подковообразной траектории под влиянием гравитации Земли.

NASA планирует использовать радиолокационную антенну Голдстоун в Калифорнии для изучения астероида, когда он приблизится в январе на безопасное расстояние — 1,8 миллиона километров.

Это позволит собрать больше данных об объекте, который в будущем может снова вернуться к Земле.

Космические путешествия

Сейчас астероид находится в 3,5 миллионах километров от Земли, и его можно увидеть только с помощью мощных телескопов.

В январе, когда он снова приблизится, его скорость удвоится, что исключит возможность длительного взаимодействия с Землей.

Следующий визит астероида ожидается в 2055 году. По предварительным данным, 2024 PT5 может вновь совершить временный "оборот" вокруг Земли, прежде чем углубиться в солнечную систему.

Интригующие детали

Впервые астероид был замечен в августе 2024 года.

Его траектория напоминает движения подковы, что редко встречается среди подобных объектов.

NASA планирует посвятить исследованию астероида неделю в январе 2025 года, чтобы уточнить его происхождение и свойства.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

