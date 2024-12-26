Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Друг Яниса Тиммы раскрыл подозрительную деталь в смерти баскетболиста
Милый, смотри, кого потерял: бывшая жена SHAMANа устроила откровенную фотосессию
5 способов выглядеть элегантно на празднике, не напрягаясь
Земельный сертификат для многодетных: как получить и что для этого нужно
Лера Кудрявцева показала лицо своего внука Льва от сына Жана
31 декабря театр Модерн приглашает на семейную комедию Юрия Грымова Масквичи
Эксперты назвали самые необычные районы мира
Уникальный старинный храм Владимирской области, исполняющий заветные желания
Рецепт запеканки, который возвращает в детство

Две новые планеты: почему они не смогут стать второй Землёй

1:42
Наука

Международная группа астрономов сделала важное открытие: в 41,7 светового года от Земли обнаружены две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды HD 101581. Эти миры, несмотря на сходство с Землёй по размерам, из-за экстремальных температур непригодны для жизни.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Что известно о новых экзопланетах

С помощью спутника NASA TESS учёные выявили планеты HD 101581 b и HD 101581 c. Первая имеет радиус около 0,95 радиуса Земли и в 3,6 раза массивнее. Вторая почти идентична Земле по размерам (0,99 радиуса), но превосходит её по массе в 4,2 раза. Однако из-за близости к звезде температура на их поверхностях достигает 560°C и 473°C соответственно, что исключает возможность существования жизни.

Возможный третий мир

Кроме того, команда обнаружила сигнал, указывающий на наличие третьей планеты в системе HD 101581. Если его существование подтвердится, то её параметры будут близки к Земле: радиус 0,98 земного и масса 3,6 массы Земли. Это делает систему HD 101581 ещё более интересной для дальнейших исследований.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Недвижимость
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным
Наука и техника
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
5 способов выглядеть элегантно на празднике, не напрягаясь
Любовь: научно-романтический расчет
Земельный сертификат для многодетных: как получить и что для этого нужно
Лера Кудрявцева показала лицо своего внука Льва от сына Жана
Две новые планеты: почему они не смогут стать второй Землёй
31 декабря театр Модерн приглашает на семейную комедию Юрия Грымова Масквичи
Эксперты назвали самые необычные районы мира
Уникальный старинный храм Владимирской области, исполняющий заветные желания
Рецепт запеканки, который возвращает в детство
Три признака привязанности кошки к вам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.