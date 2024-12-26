Две новые планеты: почему они не смогут стать второй Землёй

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Международная группа астрономов сделала важное открытие: в 41,7 светового года от Земли обнаружены две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды HD 101581. Эти миры, несмотря на сходство с Землёй по размерам, из-за экстремальных температур непригодны для жизни.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration Планета Земля

Что известно о новых экзопланетах

С помощью спутника NASA TESS учёные выявили планеты HD 101581 b и HD 101581 c. Первая имеет радиус около 0,95 радиуса Земли и в 3,6 раза массивнее. Вторая почти идентична Земле по размерам (0,99 радиуса), но превосходит её по массе в 4,2 раза. Однако из-за близости к звезде температура на их поверхностях достигает 560°C и 473°C соответственно, что исключает возможность существования жизни.

Возможный третий мир

Кроме того, команда обнаружила сигнал, указывающий на наличие третьей планеты в системе HD 101581. Если его существование подтвердится, то её параметры будут близки к Земле: радиус 0,98 земного и масса 3,6 массы Земли. Это делает систему HD 101581 ещё более интересной для дальнейших исследований.