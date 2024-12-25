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25 000 лет прогресса: когда люди научились контролировать огонь

2:10
Наука

Ученые сделали удивительное открытие: в пещере Орньяк 3 на юго-востоке Франции найдены древнейшие доказательства контролируемого использования огня в Европе, датируемые 270 000 лет назад. Это открытие позволяет предположить, что неандертальцы или их предки могли целенаправленно разжигать костры задолго до прихода Homo sapiens.

Огонь
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Огонь

Уникальная находка в пещере

Археологи обнаружили закопчённые натечные образования и следы многократного использования огня. Анализ при помощи метода фулигинохронологии показал, что в пещере было зажжено от 23 до 27 костров в течение тысячелетия. Эти костры разжигались с перерывами, иногда спустя десятилетия, что указывает на их осознанное использование.

Контроль или случайность

Хотя учёные уверены, что костры возникали глубоко внутри пещеры, что исключает природные причины, такие как удары молний, остаётся вопрос: зажигались ли они с нуля или использовались угли от естественных пожаров? Однако 52% случаев совпадают с влажными периодами, когда природные пожары маловероятны. Это подтверждает гипотезу об антропогенном происхождении огня.

Овладение огнём: шаг к цивилизации

До этого открытия самыми ранними свидетельствами многократного использования огня считались очаги в Испании, датируемые 245 000 лет назад. Новый анализ показывает, что освоение огня началось минимум на 25 000 лет раньше. Это открытие подчеркивает важность огня для выживания и эволюции древних гоминидов.

Выводы исследователей

"Следы сажи и условия окружающей среды указывают на то, что костры в Орньяке 3 являются остатками антропогенного пожара", — заявляют авторы исследования.

Эти находки предоставляют убедительные доказательства того, что наши предки уже в среднем плейстоцене владели навыками разжигания огня.

Уточнения

Ого́нь — интенсивный процесс окисления (горение), сопровождающийся излучением в видимом диапазоне и выделением тепловой энергии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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