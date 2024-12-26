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Тайна гигантских ленивцев: как артефакты переписывают историю

Наука

Могли ли люди и гигантские звери тысячелетиями сосуществовать, деля саванны и болота древней Америки? Новые исследования заставляют пересмотреть привычные представления о прошлом.

Скелет огромного ленивца
Фото: www.flickr.com by Ryan Somma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Скелет огромного ленивца

Когда-то гигантские наземные ленивцы, весившие до четырёх тонн, размахивали огромными когтями, защищаясь от опасности.

Ученые считали, что первые люди, появившиеся в Америке, быстро истребили их, как и мастодонтов, саблезубых кошек и других крупных животных. Однако находки, сделанные в Бразилии, ставят под сомнение эту теорию.

Санта-Элина: следы древних мастеров

В центральной Бразилии, на археологическом памятнике Санта-Элина, обнаружены кости гигантских ленивцев с явными следами человеческой обработки.

Одна из находок — остеодермы, костные пластины, напоминающие броню броненосцев. Исследователь из Университета Сан-Паулу Мириан Пачеко демонстрирует один из таких артефактов: его поверхность отполирована, а на краю вырезано отверстие.

"Мы считаем, что остеодермы были намеренно обработаны и использовались в качестве украшений", — говорит Пачеко.

Возраст находок — около 27 000 лет, что на 10 000 лет старше предполагаемого времени появления людей в Америке.

Новые доказательства: огонь и следы

Другие следы человеческого воздействия на останки ленивцев найдены в обугленных костях. Исследователь Таис Пансани анализирует кости из Санта-Элины, предполагая, что они были сожжены в рукотворных кострах.

По её мнению, такие находки подтверждают, что люди контактировали с этими животными задолго до их вымирания.

Ранние поселения: открытия за пределами Бразилии

На юге Чили, в Монте-Верде, под торфяным болотом обнаружены каменные орудия, шкуры животных и растения возрастом 14 500 лет.

А в Уругвае, на стоянке Арройо-дель-Вискаино, найдены кости с человеческими порезами, которым около 30 000 лет. В Нью-Мексико исследователи нашли следы людей возрастом 21 000 лет, оставленные рядом со следами мегафауны.

Переосмысление истории

Ученые пересматривают старую гипотезу "плейстоценового перебора", согласно которой появление людей неизбежно вело к массовому вымиранию. Новые данные показывают, что древние люди могли сосуществовать с гигантскими зверями тысячи лет.

"Эта история долгое время казалась логичной, но новые открытия заставляют сомневаться", — отмечает палеоантрополог Бриана Побинер из Смитсоновского института.

Археолог Дэниел Одесс добавляет, что следы из Белых песков Нью-Мексико раскрывают моменты взаимодействия человека с мегафауной. Один из таких эпизодов: гигантский ленивец идёт по следам маленького человека, затем останавливается и меняет направление.

Вопросы остаются

Когда именно люди прибыли в Америку, остаётся спорным. Однако очевидно, что древние американцы не сразу уничтожили гигантских зверей, а взаимодействовали с ними на протяжении тысячелетий. Эти новые данные открывают захватывающие перспективы для изучения происхождения человека и его связи с природой.

Уточнения

Лени́вцы (лат. Folivora, дословно — «листоеды») — подотряд млекопитающих из отряда неполнозубых (Pilosa).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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