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Китайские учёные создали нановакцину от рака из опухолевых тканей

1:17
Наука

Учёные из Национального центра нанотехнологий Китайской академии наук создали нановакцину, основанную на антигенах мембраны опухолевых клеток. Препарат продемонстрировал высокую эффективность в ходе экспериментов на мышах. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Лаборатория технопарка "Модуль"
Фото: mos.ru by Владимир Новиков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория технопарка "Модуль"

Для создания вакцины специалисты использовали липосомальные опухолевые ткани, обработанные антибиотиком доксорубицином. Эти ткани были извлечены из опухоли, не подвергавшейся химиотерапии, так как химиотерапевтическое лечение изменяет иммуногенные свойства мембран раковых клеток.

Авторы разработки отметили, что мембрана опухолевых клеток содержит уникальные антигены, которые могут быть использованы для создания индивидуализированных препаратов, активирующих иммунный ответ против рака.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах вакцина активировала иммунные клетки, что помогло предотвратить повторное развитие опухоли и образование метастазов после хирургического удаления новообразований.

По мнению исследователей, полученные данные свидетельствуют о перспективности использования нановакцин для лечения твердых опухолей.

Уточнения

Антиген (англ. antigen от antibody generator — «производитель антител») — вещество, которое организм рассматривает как чужеродное и даёт на него иммунный ответ, имеющий целью удалить это вещество.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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