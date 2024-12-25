Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электронный ошейник: жестокость или необходимость
Фитнес для похудения: 5 правил и лучшие упражнения
Откажитесь от этих принципов: шесть правил ЗОЖ, которые давно пора пересмотреть
Как избавиться от скрипа стеклоочистителей
Почти каждый пятый россиянин опасается сокращения в 2025 году
И понеслось: Киркоров вспомнил подробности голой вечеринки Насти Ивлеевой
На рухнувшем в Казахстане пассажирском самолёте обнаружили дыры — они похожи на последствия обстрела
Рассказываем, как вырастить ананас из обрезков: секреты успешного размножения
Правильный срок годности товара позволит избежать пожара в новогодние каникулы

Как избежать похмелья: ключ к выбору правильного вина

1:42
Наука

Любители красного вина часто выбирают напиток за его вкус и возможную пользу для здоровья. Но новое исследование учёных из Калифорнийского университета, опубликованное в Scientific Reports, раскрывает неожиданный эффект кверцетина — соединения, которое содержится в красном вине.

Вино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin
Вино

Что такое кверцетин

Кверцетин — биохимическое вещество из группы флавоноидов, которое в большом количестве содержится в кожуре и косточках винограда. Именно цельные ягоды используются в производстве красного вина, особенно тёмных сортов, подвергавшихся воздействию солнечного света. Чем больше солнца получал виноград, тем выше содержание кверцетина в напитке.

Как кверцетин влияет на переработку алкоголя

Попадая в кровь вместе с алкоголем, кверцетин превращается в соединение, которое замедляет распад продуктов обмена спиртного. Это может ухудшать самочувствие и усиливать похмелье. Интересно, что дешёвые сорта светлого красного вина, изготовленные из менее «солнечного» винограда, содержат меньше кверцетина. Поэтому они с меньшей вероятностью вызовут тяжёлое утро после вечернего застолья.

Дешёвое светлое вино против похмелья

Исследование показало, что виноград для светлого красного вина часто выращивают на лозах с большим количеством листьев. Эти листья защищают ягоды от солнечных лучей, препятствуя активному образованию кверцетина. Таким образом, если вы хотите избежать неприятных последствий, выбор светлого красного вина может стать неожиданным лайфхаком.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Шоу-бизнес
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде Аудио 
Тараканы из соседней квартиры: как вернуть чистоту и порядок
Недвижимость
Тараканы из соседней квартиры: как вернуть чистоту и порядок Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества Игорь Буккер Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей. Нищих пенсионеров больше нет? Любовь Степушова Самолёт Embraer 190. Тропическая безопасность для региональных перелётов Дмитрий Плотников
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
Последние материалы
5 лучших мест в Башкирии зимой
На Солнце ожидается ещё одна мощнейшая вспышка
Приход Трампа к власти может отразиться на экономике России
Как приготовить куриную грудку с начинкой из овощей — диетолог Королева поделилась рецептом
Юрий Стоянов рассказал, почему не разрешил дочери стать актрисой
Ошибки ухода, которые сокращают жизнь вашего питомца
Стало известно, почему Аллу Пугачёву никто не сможет заменить на российской эстраде
Как избежать похмелья: ключ к выбору правильного вина
Как приучить кошку к воде: советы экспертов
Как привычка перед запуском может продлить жизнь авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.