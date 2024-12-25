Как избежать похмелья: ключ к выбору правильного вина

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Любители красного вина часто выбирают напиток за его вкус и возможную пользу для здоровья. Но новое исследование учёных из Калифорнийского университета, опубликованное в Scientific Reports, раскрывает неожиданный эффект кверцетина — соединения, которое содержится в красном вине.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

Что такое кверцетин

Кверцетин — биохимическое вещество из группы флавоноидов, которое в большом количестве содержится в кожуре и косточках винограда. Именно цельные ягоды используются в производстве красного вина, особенно тёмных сортов, подвергавшихся воздействию солнечного света. Чем больше солнца получал виноград, тем выше содержание кверцетина в напитке.

Как кверцетин влияет на переработку алкоголя

Попадая в кровь вместе с алкоголем, кверцетин превращается в соединение, которое замедляет распад продуктов обмена спиртного. Это может ухудшать самочувствие и усиливать похмелье. Интересно, что дешёвые сорта светлого красного вина, изготовленные из менее «солнечного» винограда, содержат меньше кверцетина. Поэтому они с меньшей вероятностью вызовут тяжёлое утро после вечернего застолья.

Дешёвое светлое вино против похмелья

Исследование показало, что виноград для светлого красного вина часто выращивают на лозах с большим количеством листьев. Эти листья защищают ягоды от солнечных лучей, препятствуя активному образованию кверцетина. Таким образом, если вы хотите избежать неприятных последствий, выбор светлого красного вина может стать неожиданным лайфхаком.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

