Учёные обнаружили способ восстановления мимики после травм лицевого нерва

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Биоинженеры Питтсбургского университета разработали инновационные имплантируемые проводники из стволовых клеток, которые помогают восстановить мимику после повреждений лицевого нерва. Исследование опубликовано в журнале Journal of Neural Engineering (JNE).

Фото: Wikimedia Commons by Centromere121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Биопринтер

Предложенный метод может заменить традиционные аутотрансплантаты, при которых используется нервная ткань, извлечённая из других частей тела пациента. Хотя аутотрансплантация и эффективна, она имеет недостатки, включая травмирование донорской зоны и низкую вероятность полного восстановления функций.

В отличие от этого, новый подход основан на использовании стволовых клеток пульпы зуба (DPSCs), которые выделяют белки, стимулирующие рост нервной ткани. Учёные предложили дать клеткам возможность самостоятельно формировать каркас для роста нервных волокон, что может обеспечить более точное направление аксонов и ускорить процесс регенерации.

Для реализации этой идеи исследователи применили резиновые формы с микроскопическими "канавками", которые клетки заполняли, создавая биологический матрикс. После формирования матрикса его имплантировали в повреждённый нерв крыс. Эксперименты показали, что аксоны успешно восстанавливались и регенерировали по всей длине проводника, а его эффективность была сопоставима с аутотрансплантатами. Кроме того, поведение животных, включая движения усов, не отличалось от поведения крыс с аутотрансплантатами.

Исследователи отметили, что в будущем метод можно будет адаптировать для восстановления мимики у людей. Для этого потребуется провести клинические испытания с участием добровольцев.

Уточнения

Ми́мика (от др.-греч. μιμικός «мимический, актёрский», далее из μιμέομαι «подражать») — «выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека» или «движения мускулатуры в координированных комплексах, отражающие разнообразные психические состояния человека» (Л. М. Сухаребский, 1966).

