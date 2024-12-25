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Как изменялись мужские и женские роли на протяжении веков

Наука

Доктор философских наук Эдуард Понуждаев презентовал свою новую книгу "Теория и история гендерных отношений: от античности до начала бесполой эры". Презентация состоялась в рамках Международной научно-практической конференции "Цифровая трансформация международной экономической системы: глобальные вызовы".

Влюбленная пара танцует
Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влюбленная пара танцует

Работа предназначена как для представителей научного сообщества и государственных структур, так и для широкой аудитории, включая студентов и всех, кто интересуется вопросами гендерных отношений и культурных трансформаций.

Книга представляет собой масштабное исследование ключевых этапов мировой истории — от "речных цивилизаций" и средневековья до постиндустриального и постинформационного периодов.

Автор сосредоточился на трансформации мужских и женских ролей в различных культурах, а также на эволюции идей гендерного равноправия. Особое внимание уделено генезису феминизма и формированию концепции "четырёх океанов", отражающей подходы к гендерным отношениям: патриархатный, эгалитарный, феминистский и небинарный (бесполый).

Профессор Понуждаев выделил новый исторический период — "бесполую эру", в которой феминизм послужил основой для новых ценностей и отказа от традиционной бинарной модели гендерных отношений. Автор предупреждает, что небинарная модель, активно развивающаяся в западных странах, может стать глобальным трендом, угрожающим уникальности культур с традиционным восприятием мужского и женского начал.

Эдуард Понуждаев подчёркивает необходимость консолидации усилий учёных, политиков и общества для сохранения гендерной идентичности. Он предлагает междисциплинарный подход, объединяющий историю, философию, социологию, экономику и другие науки, чтобы не только проанализировать прошлое, но и предсказать будущее гендерных отношений.

Работа уже получила положительные отзывы от научного сообщества и признана значимым вкладом в современную гендерологию. Книга будет передана в Министерство иностранных дел РФ для использования в исследовательских и образовательных целях.

Институт международных экономических связей (ИМЭС), который поддерживает высокие стандарты подготовки специалистов в области международного бизнеса, государственной службы и других отраслей, отметил важность труда профессора Понуждаева для понимания глобальных вызовов, связанных с гендерными вопросами.

Уточнения

Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности.

Небина́рная ге́ндерная иденти́чность (небина́рный ге́ндер) — спектр гендерных идентичностей, находящихся под зонтом трансгендерности, отличных от бинарного мужского и женского гендеров. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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