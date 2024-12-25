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Астероид или вулканы: новая разгадка вымирания динозавров

Наука

Могут ли следы древней катастрофы рассказать о причинах исчезновения динозавров? Учёные уверены, что да. Новое исследование, опубликованное в Science Advances, подтверждает, что ключевым фактором массового вымирания стал удар астероида о Землю.

Динозавр
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Динозавр

Вулканическая активность: первый удар

Анализ событий того периода показывает, что извержения вулканов в Индии, сопровождающиеся выбросами серы, вызвали временное снижение температуры на пять градусов. Это произошло за 30 тысяч лет до удара астероида. Однако климат постепенно восстановился, и, к моменту столкновения с небесным телом, температуры вновь пришли в норму. Учёные подчёркивают: извержения оказали серьёзное влияние на экосистему, но не стали причиной глобального вымирания.

Астероид: финальный удар

Команда учёных из Утрехтского и Манчестерского университетов пришла к единому выводу: именно астероид стал решающим фактором. Удар спровоцировал землетрясения, цунами и масштабные лесные пожары, разрушив экосистемы планеты.

"Этот удар стал финальной точкой в истории динозавров", — отметил климатолог Родри Джерретт из Манчестерского университета.

Тайна нового кратера

Интересная деталь: недавно исследователи обнаружили у побережья Западной Африки след от ещё одного падения астероида. Этот кратер датируется тем же периодом, около 65-67 миллионов лет назад, что может указывать на серию космических столкновений. Возможно, это открытие прольёт новый свет на события, произошедшие в конце мелового периода.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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