МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В преддверии новогодних торжеств члены экипажа Международной космической станции, временно задержавшиеся на орбите из-за технических сложностей с космическим кораблем Starliner, организовали праздничную трансляцию для землян. Космонавты устроили необычную фотосессию, облачившись в праздничные головные уборы и расположившись возле миниатюрного хвойного деревца.

Фото: https://www.flickr.com/photos/nasakennedy/49105089556/ by NASA/Cory Huston, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ starliner

Однако праздничная атмосфера на орбите вызвала неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей. Многие наблюдатели выразили недоумение относительно происхождения праздничной атрибутики на борту станции. В социальных сетях развернулась дискуссия о том, каким образом новогодний реквизит оказался в космосе — был ли он доставлен с Земли или изготовлен прямо на станции.

Особо скептически настроенные комментаторы даже выдвинули предположения о постановочном характере съемки, подвергая сомнению сам факт существования орбитальной станции.

NASA поспешило внести ясность в ситуацию, официально подтвердив, что весь праздничный инвентарь, включая новогодние украшения, подарочные наборы для экипажа и специальное праздничное питание, был доставлен на МКС грузовым кораблем SpaceX, совершившим успешную стыковку со станцией в конце ноября.

Таким образом, космонавты получили возможность создать уютную праздничную атмосферу даже вдали от Земли, продемонстрировав, что дух Нового года способен преодолевать любые расстояния и границы.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция (МКС) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран.

