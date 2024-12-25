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Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции

2:24
Наука

Что может рассказать находка, пролежавшая в земле почти две тысячи лет? Археологи во Франции обнаружили уникальное золотое кольцо, украшенное резным изображением Венеры Виктрикс, римской богини, связанной с победами. Эта находка открывает окно в прошлое, позволяя заглянуть в жизнь людей эпохи Римской империи.

Золотое кольцо
Фото: livescience.com by Emmanuelle Collado, Inrap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золотое кольцо

Особенности кольца

Кольцо было найдено неподалёку от города Пассэ в Бретани, на месте древней римской дороги. Оно сохранилось в "исключительном состоянии", как сообщается в заявлении Национального института превентивных археологических исследований Франции (INRAP).

В центре украшения — николо, разновидность оникса с голубоватым оттенком, на котором выгравирована Венера Виктрикс, что переводится как "Венера Победоносная". Камень обрамлён золотой оправой с тонкими узорами, что подчеркивает изысканность изделия.

Археологи датируют кольцо II-III веками нашей эры, когда регион находился под властью Рима. Рядом с дорогой, где была обнаружена находка, вероятно, находилось поселение, обслуживавшее путников. Кому принадлежало кольцо и как оно оказалось на дороге — остаётся загадкой.

Средневековые монеты и следы деревни

На том же месте были найдены артефакты более позднего периода. Среди них — остатки средневекового поселения, датируемого примерно IX-X веками. Археологи обнаружили фундаменты домов, поля, пастбища и подземные хранилища для зерна. Деревня была построена из земли, дерева и штукатурки, а крыши покрыты растительными материалами.

Особый интерес вызвал клад из дюжины монет эпохи Каролингов — правителей, чья империя охватывала большую часть современной Франции. Этот период был ознаменован частыми набегами викингов, которые ослабили Каролингскую империю. Учёные предполагают, что покинуть деревню жители могли именно из-за угрозы нападений.

Другие находки

Кроме кольца и монет, на месте раскопок были обнаружены обломки посуды, керамические горшки и жернова для измельчения зерна. Эти предметы помогают воссоздать быт людей, живших в этой местности в Средние века.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Раскопки — вскрытие пластов земли для изучения находящихся в культурном слое археологических памятников.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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