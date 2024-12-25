Таинственный гибрид астероида и кометы обнаружен за Юпитером

Может ли один объект объединять свойства астероидов и комет? Именно таким загадочным телом оказался Хирон (2060 Chiron), расположенный между орбитами Юпитера и Нептуна.
Благодаря наблюдениям телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) учёным удалось раскрыть новые подробности об этом уникальном космическом гибриде.
В ходе исследований специалисты обнаружили, что поверхность Хирона содержит замёрзшие углекислый и угарный газы, а его газовая кома состоит из углекислого газа и метана.
"Эти результаты дают нам совершенно новый взгляд на внутренний состав и поведение Хирона", — отметил Чарльз Шамбё, планетолог из Университета Центральной Флориды (UCF).
Хирон был открыт в 1977 году и совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 50 лет. Его орбита проходит по вытянутому пути между Юпитером и Нептуном. Новые данные, опубликованные 18 декабря в журнале Astronomy and Astrophysics, базируются на наблюдениях, проведённых 12 июля 2023 года с расстояния более чем в 18 астрономических единиц.
Учёные уже знали, что в газовой коме Хирона присутствует угарный газ. Однако данные JWST впервые показали его наличие в замороженной форме на поверхности. Это указывает на сложную систему выбросов газа из разных слоёв объекта. Обычно угарный газ более летучий, чем углекислый, и быстрее переходит из твёрдого состояния в газообразное, но на Хироне эта схема нарушена.
"Подобные объекты сохранились практически неизменными со времён её формирования. Исследуя их, мы узнаём, как взаимодействовали молекулы на заре Солнечной системы", — отметил планетолог Ноэми Пинилья-Алонсо.
Кроме того, были впервые зафиксированы водяной лёд и углеводороды, такие как этан и пропан. Предполагается, что эти вещества формируются при воздействии солнечного света на поверхность, насыщенную метаном и водой.
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