Таинственный гибрид астероида и кометы обнаружен за Юпитером

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Может ли один объект объединять свойства астероидов и комет? Именно таким загадочным телом оказался Хирон (2060 Chiron), расположенный между орбитами Юпитера и Нептуна.

Фото: livescience.com by William Gonzalez Sierra, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гибрид астероида и кометы

Благодаря наблюдениям телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) учёным удалось раскрыть новые подробности об этом уникальном космическом гибриде.

Удивительные открытия

В ходе исследований специалисты обнаружили, что поверхность Хирона содержит замёрзшие углекислый и угарный газы, а его газовая кома состоит из углекислого газа и метана.

"Эти результаты дают нам совершенно новый взгляд на внутренний состав и поведение Хирона", — отметил Чарльз Шамбё, планетолог из Университета Центральной Флориды (UCF).

Путешественник времени

Хирон был открыт в 1977 году и совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 50 лет. Его орбита проходит по вытянутому пути между Юпитером и Нептуном. Новые данные, опубликованные 18 декабря в журнале Astronomy and Astrophysics, базируются на наблюдениях, проведённых 12 июля 2023 года с расстояния более чем в 18 астрономических единиц.

Комета или астероид?

Учёные уже знали, что в газовой коме Хирона присутствует угарный газ. Однако данные JWST впервые показали его наличие в замороженной форме на поверхности. Это указывает на сложную систему выбросов газа из разных слоёв объекта. Обычно угарный газ более летучий, чем углекислый, и быстрее переходит из твёрдого состояния в газообразное, но на Хироне эта схема нарушена.

Ключ к прошлому Солнечной системы

"Подобные объекты сохранились практически неизменными со времён её формирования. Исследуя их, мы узнаём, как взаимодействовали молекулы на заре Солнечной системы", — отметил планетолог Ноэми Пинилья-Алонсо.

Кроме того, были впервые зафиксированы водяной лёд и углеводороды, такие как этан и пропан. Предполагается, что эти вещества формируются при воздействии солнечного света на поверхность, насыщенную метаном и водой.

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.



Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

