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В ДНК древнеегипетской мумии обнаружили бубонную чуму

2:34
Наука

Является ли чума древнего Египта первым случаем пандемии, о которой мы даже не подозревали? Недавние исследования проливают свет на этот вопрос.

Сфинкс
Фото: Openverse by S J Pinkney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сфинкс

Учёные обнаружили следы бактерии Yersinia pestis, более известной как чёрная смерть, в останках мумии возрастом около 3290 лет. Это первый зафиксированный случай чумы за пределами Евразии, о котором стало известно благодаря анализу ДНК.

Что мы знаем о чёрной смерти?

Y.pestis известна своим разрушительным воздействием на человечество. В Средние века она уничтожила треть населения Европы, но её корни уходят гораздо глубже. Чума атакует лимфатическую систему и вызывает тяжёлые симптомы: болезненные бубоны, некроз тканей, лихорадку, кровавую рвоту. Без антибиотиков смертность может достигать 90%.

Эта болезнь упоминается не только в хрониках средневековой Европы, но и в описаниях эпидемий, таких как чума Юстиниана в VI веке или пандемия XIX века в Азии. Однако, доказательств её существования в древнем Египте долгое время не находили.

Древние мумии раскрывают тайны

Итальянский музей Museo Egizio стал местом, где исследователи сделали прорыв. Изучив ДНК костной ткани и кишечного содержимого одной из мумий, они обнаружили следы Y.pestis. Эти данные указывают на то, что человек, чьи останки подверглись анализу, умер от чумы, находясь в её тяжёлой стадии.

Исследователи считают, что это открытие является первым молекулярным доказательством существования чумы в Древнем Египте. Как они указали в своём докладе на Европейской встрече палеопатологов, эта находка может открыть новые горизонты в изучении патогенов древних эпидемий.

Чума на берегах Нила: мифы и реальность

Идея о том, что чума существовала в Египте, не нова. В 2004 году учёные нашли древних блох на археологическом участке Амарны, а медицинские тексты возрастом 3500 лет упоминали странные симптомы, схожие с бубонами. Однако до сих пор гипотезы оставались неподтверждёнными. Теперь, с обнаружением Y.pestis в мумиях, теория обрела веские доказательства.

Уточнения

Чума́ (лат. pestis — зара́за; тур. çuma — прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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