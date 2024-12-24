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Зонд NASA совершил самый близкий к Солнцу полёт в истории

2:35
Наука

NASA вновь переписывает историю, отправив Parker Solar Probe в беспрецедентное путешествие к Солнцу.

Зонд у Солнца
Фото: NASA by Johns Hopkins APL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зонд у Солнца

Во вторник зонд установил новый рекорд, приблизившись к звезде ближе, чем любой другой аппарат до него. Его теплозащитный экран выдержал температуру свыше 930 °C (1 700 °F), защищая внутренние системы, которые остались на уровне комфортных 29 °C (85 °F).

Историческая миссия

Запущенный в августе 2018 года, Parker Solar Probe стремится разгадать ключевые тайны Солнца и улучшить прогнозирование космической погоды, которая влияет на Землю. Зонд двигается с феноменальной скоростью около 690 000 км/ч (430 000 миль/ч), позволяя ему преодолевать расстояние от Вашингтона до Токио менее чем за минуту.

Сближение с Солнцем, известное как перигелий, произошло во вторник в 6:53 по восточному времени (11:53 GMT). Однако из-за высокой активности Солнца учёные NASA смогут подтвердить успешность манёвра лишь в пятницу, когда восстановят связь с аппаратом.

Прорыв в изучении звезды

Parker Solar Probe помогает исследователям ответить на загадки солнечного ветра, а также понять, почему корона Солнца горячее его поверхности. Он также изучает механизм формирования корональных выбросов массы — гигантских облаков плазмы, движущихся через космос.

"Никогда ранее созданные человеком объекты не приближались к звезде настолько близко", — отметил Ник Пинкине, руководитель миссии в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

По его словам, данные зонда — это уникальный взгляд на неизведанную территорию.

Ближайшие планы миссии

Рождественский пролет стал первым из трёх рекордных сближений. Следующие этапы намечены на 22 марта и 19 июня 2025 года, когда Parker вновь приблизится к Солнцу на аналогичное расстояние.

"Эта миссия — пример смелости NASA, которая помогает ответить на вековые вопросы о нашей Вселенной", — заявил Арик Познер, научный руководитель программы Parker Solar Probe.

Теперь учёные с нетерпением ждут первых данных от аппарата, которые начнут поступать в ближайшие недели.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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