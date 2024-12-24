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Исчезновение льдов Антарктиды меняет циркуляцию океанов

2:17
Наука

Резкое сокращение площади антарктического морского льда может привести к значительным изменениям климата и усилению штормов в Южном океане.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Исследования показывают, что уменьшение ледяного покрова в 2023 году вызвало ускоренный тепловой обмен между океаном и атмосферой, что грозит нарушением океанических течений и ростом числа штормовых дней.

Лёд тает: тревожные данные

В 2023 году в четырёх ключевых регионах, включая моря Беллинсгаузена, Росс и Ведделла, площадь морского льда сократилась до 50-80% от средней за 1990-2015 годы. Учёные фиксируют рекордное снижение льда, и хотя данные за 2024 год ещё не завершены, всё указывает на продолжение этой тенденции.

"Пока рано утверждать, что мы наблюдаем фундаментальные изменения в количестве антарктического морского льда," — отмечает Саймон Джози, океанограф из Национального океанографического центра Великобритании. — "Но экстремальные условия 2023 года дают представление о том, что нас ждёт в годы низкого восстановления льда."

Чем опасна потеря морского льда?

Основной эффект от сокращения ледяного покрова — это потеря океаном тепла в атмосферу, которая увеличилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущими годами. Этот процесс приводит к охлаждению поверхностных вод, их уплотнению и погружению на большие глубины, что угрожает нарушением циркуляции Южного океана.

Штормы и изменения климата

Атмосферный нагрев вследствие потери морского льда также увеличивает частоту штормов. Анализ числа дней с сильными ветрами в 2023 году показал, что в июне и июле их стало больше — в среднем 11,6 против 9,1 за период 1990–2015 годов. В некоторых регионах, таких как северная часть моря Ведделла, прибавилось до семи дополнительных штормовых дней в месяц.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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