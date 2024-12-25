Кофе и чай: неожиданные союзники в борьбе с онкозаболеваниями

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых провела масштабный анализ более десятка предыдущих исследований об онкологических заболеваниях головы и шеи. В результате было установлено, что регулярное потребление двух наиболее популярных горячих напитков — кофе и чая — может снизить риск развития этого типа рака.

Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0 Кофе

Онкозаболевания головы и шеи, объединяющие злокачественные новообразования в области горла, гортани, носа, пазух и рта, занимают седьмое место по распространенности в мире. Число таких диагнозов продолжает расти.

Исследователи обнаружили, что кофе и чай содержат биоактивные соединения, обладающие антиоксидантным, онкопротекторным и противовоспалительным действием. Однако предыдущие исследования и систематические обзоры приводили к противоречивым результатам.

Недавно большой коллектив врачей из разных стран предпринял новую попытку прояснить вопрос о связи между потреблением кофе и чая и риском развития рака головы и шеи. Они рассмотрели данные 14 предыдущих работ, проведенных исследовательскими группами со всего мира.

В ходе исследования было обнаружено, что люди, которые ежедневно потребляли более четырех чашек обычного кофе, имели на 17% меньший риск столкнуться с раком головы и шеи, чем те, кто не употреблял этот напиток. Кроме того, вероятность рака полости рта и горла у кофеманов оказалась ниже на 30% и 22% соответственно.

Потребление кофе без кофеина также коррелировало со снижением на 25% вероятности рака полости рта. В отношении чая результаты получились не такими однозначными. Выпивание до одной чашки в день было связано с меньшим риском гипофарингеального рака и рака головы и шеи в целом.

Однако авторы исследования подчеркнули, что традиции потребления кофе и чая довольно многообразны, и чтобы разобраться в вопросе возможного противоракового действия напитков, нужно еще больше данных и исследований.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

