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Как древние египтяне отмечали Новый год

1:55
Наука

Древние египтяне встречали Новый год совершенно по-своему. В отличие от сегодняшних традиций с фейерверками и шампанским, у них был особый праздник — Вепет Ренпет, или "открытие года".

Эсна Храм
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EsnaTempleFacade2.jpg by Roland Unger
Эсна Храм

Он включал в себя торжества, поклонение богам и даже обновление статуй божеств под солнечными лучами, что символизировало их "воскрешение".

Однако, в отличие от фиксированной даты Нового года у нас, у египтян этот праздник мог отмечаться несколько раз в году. Это связано с особенностями египетского календаря, в котором год длился 365 дней, но не было високосных лет.

Из-за этого дата Вепет Ренпет "сдвигалась" по сезонам и могла отмечаться несколько раз. Например, праздник мог приурочиваться к разливу Нила, который был важным событием в сельском хозяйстве, или к зимнему солнцестоянию.

Один из интересных аспектов праздника — обмен подарками, который был распространённой традицией. Особенно популярными были новогодние фляги, которые использовались для хранения ароматических масел или воды из Нила.

Такие фляги часто украшались надписями с пожеланиями счастья на Новый год, адресованными жрецам и божествам. Некоторые из этих фляг сохранились до наших дней, и одна из них сейчас находится в коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Вепет Ренпет был важным событием, и его празднования могли проходить в разных частях Египта, включая такие знаковые места, как пирамиды Гизы. Здесь также устраивали поминальные и религиозные церемонии, связанные с культом предков и богов.

Эти традиции, несмотря на свою древность, во многом напоминали современные новогодние обычаи, такие как обмен подарками и участие в торжествах с близкими людьми.

Уточнения

Комплекс пирамид в Гизе — комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира, современной столицы Египта. Принято считать, что постройки были созданы в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV—VI династий (XXVI—XXIII века до н. э.). Пирамида Хеопса (Хуфу) является единственным сохранившимся до наших времён памятником из семи чудес древнего мира, а также национальным достоянием Египта.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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