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Как биологические часы влияют на наше здоровье и продуктивность

2:50
Наука

В нашем организме не один, а целых триллион биологических часов. Центральный механизм находится в мозге, но также есть часы в каждой клетке тела.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Все эти часовые механизмы работают вместе, синхронизируя функции организма с циклом дня и ночи. Они влияют на важнейшие процессы, от температуры тела и кровяного давления до метаболизма и работы мозга.

Как же они работают?

Все начинается с света. Солнечный свет играет ключевую роль в настройке наших биологических часов, помогая организму ориентироваться, когда просыпаться, когда ложиться спать, а также когда мы наиболее продуктивны и сосредоточены.

Центральные часы, расположенные в гипоталамусе, связаны с клетками в сетчатке глаза, которые чувствительны к свету. Утренний свет помогает синхронизировать их и гарантирует, что наш организм будет работать с максимальной эффективностью.

Тем не менее, биологические часы не идеальны.

Их ритм — примерно 24 часа 30 минут, поэтому каждый день их нужно корректировать с помощью света. Когда мы не получаем достаточно солнечного света или подвергаемся его воздействию в ненадлежащие часы, это может нарушить работу организма и вызвать негативные последствия для здоровья.

Влияние света также распространяется на такие процессы, как сон и пищеварение. Например, гормон мелатонин, который регулирует цикл сна, вырабатывается только в темное время суток. Нарушение этого цикла может привести к различным заболеваниям, от депрессии до сердечно-сосудистых заболеваний.

Наши биологические часы также контролируют работу кишечника.

Их активность синхронизируется с центральными часами, поэтому время приёма пищи напрямую влияет на их работу. Система внутренних часов также регулирует физическую активность, внимание и бдительность.

Однако не стоит забывать о пагубных последствиях светового загрязнения, особенно ночью. Даже слабое искусственное освещение может повлиять на работу биологических часов, что ведет к повышенному риску различных заболеваний и нарушению психического здоровья.

В заключение, важность утреннего света для поддержания здоровья трудно переоценить.

Он не только помогает регулировать циркадные ритмы, но и снижает риск ожирения, улучшает психическое здоровье и поддерживает нормальный метаболизм.

Поэтому прогулка на свежем воздухе или завтрак в светлом помещении может быть прекрасным способом улучшить здоровье и настроить организм на правильный ритм.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам. Циркадные ритмы присутствуют у таких организмов, как цианобактерии, грибы, растения, животные. Самым известным циркадным ритмом является ритм сон-бодрствование.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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