Как таяние антарктического льда изменит климат в ближайшие годы

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Исчезновение морского льда в Антарктике может привести к экстремальным погодным условиям в ближайшие годы.

Фото: Antarctic Photo Library by Joe Mastroianni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Льды на озере Фрикселл

В последние годы наблюдается резкое сокращение ледяного покрова, что, по мнению ученых, может стать причиной более частых штормов в Южном океане.

Исследования показали, что в 2023 году площадь морского льда в Антарктике значительно сократилась, что ускорило отдачу тепла океаном в атмосферу, а это, в свою очередь, нарушает циркуляцию океанических течений.

Ученые утверждают, что таяние льдов делает поверхность океана более уязвимой для теплопотерь, что усиливает образование штормов в регионе.

Например, в июне и июле 2023 года количество штормовых дней в некоторых районах увеличилось на 30%. Это также может спровоцировать более резкие климатические изменения в других частях света.

Исчезновение льда замедляет теплообмен между океаном и атмосферой, что приводит к повышению температуры в более глубоких слоях океана и ускоряет таяние льда. Эти процессы оказывают комплексное влияние на климат в Южном полушарии.

"Хотя ещё рано утверждать, что 2023 год стал поворотным моментом в изменении ледового покрова, мы прогнозируем, что экстремальные климатические условия продолжат усиливаться в ближайшие годы", — отметил Саймон Джози, океанограф из Национального океанографического центра Великобритании.

Уточнения

Анта́рктика (вместе с Субантарктикой) — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией. Включает Антарктиду и прилегающие к ней острова и участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Южные участки этих океанов в пределах Антарктики нередко выделяют в отдельный Южный океан.

