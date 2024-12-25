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Необычный радиосигнал: в Галактике найден загадочный источник

2:07
Наука

В далеком уголке нашей Галактики, на расстоянии около 4 900 световых лет, был обнаружен необычный источник радиосигналов — GLEAM-X J0704-37. Его излучение отличается от привычных пульсаров.

Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT
Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Радиосигналы источника повторяются с поразительной регулярностью: каждый длится 30-60 секунд и возникает каждые 2,9 часа. Астрономы считают, что это может быть взаимодействие двух звезд — красного карлика и белого карлика.

Красный карлик, звезда, намного меньше и легче Солнца, обычно не способен генерировать такие сигналы. Учёные предполагают, что их причиной является его "компаньон" — белый карлик, остаток "умершей" звезды.

Это ядро звезды с небольшой массой, примерно как у Солнца, которое сжалось до размеров планеты. Белые карлики могут обладать мощными магнитными полями, и именно это взаимодействие двух объектов могло создать столь необычное излучение.

Радиосигналы GLEAM-X J0704-37 напоминают излучение пульсаров, но ключевые характеристики указывают на иное происхождение. Нейтронные звезды, которые обычно ассоциируются с такими сигналами, вращаются гораздо быстрее, а данный источник "пульсирует" слишком медленно.

По мнению астрономов, столь медленное вращение у нейтронной звезды означает, что она слишком стара и не способна производить подобные сигналы.

Ученые считают, что "радиовспышки" вызваны ускорением вещества красного карлика в магнитосфере белого карлика. Трехчасовая периодичность сигналов, вероятно, связана с вращением белого карлика или с движением всей системы вокруг общего центра масс.

Это открытие стало ещё одним шагом к разгадке тайн взаимодействий звездных систем, подтверждая, что космос полон удивительных явлений, которые ждут своего изучения.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Бе́лые ка́рлики — звёзды, состоящие из электронно-ядерной плазмы, лишённые источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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