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На орбите Земли обнаружен лунный обломок

2:26
Наука

На орбите Земли был зафиксирован временный спутник 2024 PT5, который, как выяснили ученые, является фрагментом лунной породы. Этот околоземный астероид диаметром около 10-11 метров пробыл в статусе спутника нашей планеты 56 дней, с сентября по ноябрь 2024 года. Следующее его появление вблизи Земли ожидается в 2055 году.

Земля и Луна
Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Земля и Луна

Исследования показывают, что 2024 PT5 принадлежит к редкой категории астероидов, известных как Арджуна, орбиты которых близки к земной. Химический состав объекта схож с образцами лунных пород, доставленных миссией "Аполлон-14". Спектр отражения астероида указывает на высокое содержание пироксена — минерала, характерного для базальтовых пород лунных морей.

Астрономы предполагают, что этот фрагмент был выброшен в космос в результате удара крупного тела по поверхности Луны, который произошел примерно 200 тысяч лет назад.

"Если бы меня спросили, откуда именно на Луне появился 2024 PT5, я бы сказал, что это высокогорье", — отметил руководитель исследования из обсерватории Лоуэлла, Тедди Карет.

Появление таких объектов, как 2024 PT5, связано с редкими условиями. Чтобы обломки могли покинуть Луну и остаться в пределах гравитационного поля системы Земля — Луна, энергия удара должна быть точно рассчитана. Недостаток энергии приведет к возвращению обломков на поверхность Луны, а ее избыток — к полному выходу за пределы системы.

На сегодня известно лишь о двух подобных астероидах, сформировавшихся из лунных пород. Первым был Камоалева, открытый в 2021 году. Китайская миссия "Тяньвэнь-2", запланированная на 2025 год, намерена доставить его образцы для изучения. Эти исследования помогут понять процессы формирования Луны и взаимодействия между ней и Землей.

Ученые полагают, что вблизи Земли может находиться еще около 16 подобных астероидов. Однако их обнаружение затруднено из-за малого размера и слабой яркости.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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