На кукурузном поле в Польше нашли древнего морского хищника

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На кукурузном поле в Польше найдены останки древней морской рептилии — плиозавра, хищника с невероятно мощным укусом, превышающим силу укуса тираннозавра. Эти существа жили около 150 миллионов лет назад и были одними из главных хищников океанов юрского периода.

Фото: Freepik by wirestock Кукурузное поле

Окаменелости обнаружены в деревне Кшижановице, в горах Святого Креста. Найдены фрагменты челюстей, зубы и остатки других морских рептилий, таких как плезиозавры и древние крокодилы.

Плиозавры имели массивные черепа и мощные челюсти, их длина достигала более 10 метров, а вес — десятки тонн. Они питались другими морскими хищниками, включая крокодилов и черепах.

Среди известных видов выделяется Pliosaurus funkei, у которого длина черепа составляла 2 метра, а сила укуса в четыре раза превышала показатель тираннозавра. Эти хищники занимали верхние ступени пищевой цепи.

Найденные в Польше окаменелости принадлежат к редким находкам, так как кости плиозавров ранее обнаруживались только в нескольких странах Европы.

Исследование также показывает, что в юрский период регион представлял собой архипелаг с теплой лагуной, где пересекались ареалы обитания морских видов из разных климатических зон. Находка подтверждает уникальность экосистемы древнего океана.

Исследователи надеются на новые находки, которые помогут глубже понять биологическое разнообразие и эволюцию морских хищников мезозойской эры.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

