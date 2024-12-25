10 страшных катастроф, ставших частью космической истории

Космос всегда манил человека своей тайной и величием, но покорение небесных просторов связано не только с триумфами. Трагические ошибки, аварии и катастрофы унесли сотни жизней, навсегда изменив историю космонавтики. Мы расскажем о десяти самых страшных происшествиях, от которых дрожали сердца миллионов.
28 января 1986 года миллионы зрителей следили за запуском "Челленджера". Среди экипажа была учительница Криста МакОлифф, чьи уроки из космоса должны были стать историческими.
Но через 73 секунды после старта корабль взорвался. Астронавты пережили взрыв, но погибли при падении в океан. Этот случай стал символом опасностей космоса и привел к глобальной модернизации технологий шаттлов.
Возвращение "Колумбии" 1 февраля 2003 года завершилось трагедией. Повреждение теплозащиты крыла вызвало разрушение корабля при входе в атмосферу. Гибель экипажа стала ударом для NASA, а программа "Спейс Шаттл" признана устаревшей. Впервые американцы обратились к России за помощью в доставке астронавтов на МКС.
Во время тренировки экипаж "Аполлона-1" погиб в огне. Искра в плохо изолированной проводке и чистый кислород в кабине привели к мгновенному возгоранию. Трагедия заставила пересмотреть все аспекты безопасности — от материалов до конструкции люков.
Первый пилотируемый полет корабля "Союз" закончился гибелью Владимира Комарова. Основной парашют не раскрылся, а запасной запутался. После катастрофы программу "Союз" приостановили на 18 месяцев, чтобы доработать систему безопасности.
Экипаж "Союз-11" стал первым, кто побывал на орбитальной станции. Однако при возвращении разгерметизация кабины на высоте привела к гибели космонавтов. Это событие изменило правила — теперь скафандры стали обязательными.
Во время подготовки запуска ракеты Р-16 произошел взрыв топливных баков. Хаос и пожар унесли жизни десятков людей, включая маршала Неделина. Информация о трагедии была засекречена на десятилетия.
Пожар в ракетной шахте Titan-2 стал результатом утечки горючего. Большинство рабочих погибли в огне. Этот инцидент стал уроком для модернизации систем безопасности.
Взрыв ракеты "Восток" произошел при заправке. Причиной стали опасные материалы в фильтрах. Трагедия стала поводом для ужесточения контроля на запусках.
Взрыв ракеты VLS-3 привел к гибели инженеров и уничтожению инфраструктуры. Расследование так и не выявило точную причину аварии, что надолго затормозило бразильскую космическую программу.
Ракета "Великий поход" упала на деревню спустя 22 секунды после старта. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. Эта катастрофа стала символом риска ранней космической гонки.
Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή «переворот, ниспровержение; смерть») — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.