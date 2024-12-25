Орбитальные танцы: удивительное движение спутников Нептуна

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Почему два спутника Нептуна, Таласса и Наяда, никогда не сближаются, несмотря на близкие орбиты? Этот вопрос озадачил астрономов, но недавние исследования раскрыли уникальную хореографию их движения, которую называют "танцем уклонения".

Фото: Freepik by kjpargeter Нептун

Зигзагообразный танец

Орбиты Талассы и Наяды проходят на расстоянии всего 1850 километров друг от друга — это меньше, чем расстояние от Москвы до Парижа. Однако спутники никогда не сталкиваются: их движение синхронизировано так, что каждый раз, когда Наяда проходит мимо Талассы, они оказываются на противоположных концах своих орбит.

В этот момент их разделяет около 3540 километров — как расстояние между Чикаго и Коста-Рикой. Наяда, вращающаяся быстрее, завершает оборот вокруг Нептуна за 7 часов, в то время как Талассе требуется 7,5 часов.

Тайна резонанса

"Резонансы могут делать орбиты более или менее стабильными", — объясняет Марина Брозович из Лаборатории реактивного движения НАСА.

В случае с Талассой и Наядой этот резонанс увеличивает расстояние между спутниками каждый раз, когда их орбиты совпадают. Такое движение обеспечивает долговременную стабильность системы.

Сложности изучения

Изучение столь небольших объектов, вращающихся близко к яркому Нептуну, — задача не из лёгких. Только благодаря данным телескопа "Хаббл", опубликованным в 2019 году, астрономам удалось подробно изучить эти спутники и их необычные орбиты.

Как это выглядит с поверхности

Представьте, что вы стоите на Талассе. Наяда пролетает над вами с безумной скоростью: сначала пересекает северное небо, затем появляется снова на юге. Этот уникальный танец продолжает удивлять учёных.

Оставшиеся загадки

Неясно, как долго эти спутники сохраняют свою синхронизацию и что ждёт их в будущем. Исследователи также хотят понять, как энергия с их орбит передаётся Нептуну. В любом случае, эта система — пример удивительных явлений, которые происходят в нашей Солнечной системе.

Уточнения

Непту́н — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы.

