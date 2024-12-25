Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На кукурузном поле в Польше нашли древнего морского хищника
Чем опасна собачья слюна для человека: мнение специалистов
Экстренная помощь для проблемной кожи: секреты ухода для идеального лица
Юрий Стоянов рассказал, какую главу в своей автобиографии любит больше всего
Больше никакого хруста в бёдрах и коленях: 28-минутная тренировка для полной перезагрузки тела
Момент крушения пассажирского самолёта, летевшего в Грозный из Баку
Диетолог Кашицкая дала неожиданный совет для снижения уровня кортизола
Экономия топлива зимой: как простые шаги могут сократить расходы
Любители криптовалют всё чаще попадают в хитрую ловушку мошенников с фальшивыми транзакциями

Орбитальные танцы: удивительное движение спутников Нептуна

2:20
Наука

Почему два спутника Нептуна, Таласса и Наяда, никогда не сближаются, несмотря на близкие орбиты? Этот вопрос озадачил астрономов, но недавние исследования раскрыли уникальную хореографию их движения, которую называют "танцем уклонения".

Нептун
Фото: Freepik by kjpargeter
Нептун

Зигзагообразный танец

Орбиты Талассы и Наяды проходят на расстоянии всего 1850 километров друг от друга — это меньше, чем расстояние от Москвы до Парижа. Однако спутники никогда не сталкиваются: их движение синхронизировано так, что каждый раз, когда Наяда проходит мимо Талассы, они оказываются на противоположных концах своих орбит.

В этот момент их разделяет около 3540 километров — как расстояние между Чикаго и Коста-Рикой. Наяда, вращающаяся быстрее, завершает оборот вокруг Нептуна за 7 часов, в то время как Талассе требуется 7,5 часов.

Тайна резонанса

"Резонансы могут делать орбиты более или менее стабильными", — объясняет Марина Брозович из Лаборатории реактивного движения НАСА.

В случае с Талассой и Наядой этот резонанс увеличивает расстояние между спутниками каждый раз, когда их орбиты совпадают. Такое движение обеспечивает долговременную стабильность системы.

Сложности изучения

Изучение столь небольших объектов, вращающихся близко к яркому Нептуну, — задача не из лёгких. Только благодаря данным телескопа "Хаббл", опубликованным в 2019 году, астрономам удалось подробно изучить эти спутники и их необычные орбиты.

Как это выглядит с поверхности

Представьте, что вы стоите на Талассе. Наяда пролетает над вами с безумной скоростью: сначала пересекает северное небо, затем появляется снова на юге. Этот уникальный танец продолжает удивлять учёных.

Оставшиеся загадки

Неясно, как долго эти спутники сохраняют свою синхронизацию и что ждёт их в будущем. Исследователи также хотят понять, как энергия с их орбит передаётся Нептуну. В любом случае, эта система — пример удивительных явлений, которые происходят в нашей Солнечной системе.

Уточнения

Непту́н — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Домашние животные
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе Аудио 
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Наука и техника
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века Аудио 
После этих шагов орхидеи будут цвести круглый год
Садоводство, цветоводство
После этих шагов орхидеи будут цвести круглый год Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Сводка с фронта: нанесён ракетный ответ за Казань, в Кривом Роге уничтожено общежитие с наёмниками Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Последние материалы
Любители криптовалют всё чаще попадают в хитрую ловушку мошенников с фальшивыми транзакциями
Как путешествовать из Петербурга в Калининград по морю в 2025 году
Говядина будет всегда получаться нежной и сочной, если добавлять этот ингредиент
10 страшных катастроф, ставших частью космической истории
Зачем дачники собирают чесночную шелуху зимой?
Новый способ посадки картофеля, который экономит силы и время
На Викторию Боню подали иск о защите чести и достоинства
Орбитальные танцы: удивительное движение спутников Нептуна
Пинцет, нитка или воск: выбираем лучший способ коррекции бровей
Туристический бум в Японии — показатели растут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.