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Будущее среди звёзд: первый город на орбите

3:39
Наука

Сможет ли человечество построить космический город, способный обеспечить комфортную жизнь тысячам людей? Такие проекты поражают воображение, но их реализация сталкивается с колоссальными трудностями. Давайте разберёмся, что представляет собой идея орбитального города и насколько она реальна.

Город в космосе
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Город в космосе

Почему мы ищем выход в космосе

Земля сталкивается с серьёзными экологическими проблемами. Выбросы парниковых газов, истощение ресурсов и перенаселение заставляют учёных искать альтернативные решения. Орбитальные города могли бы стать не только убежищем, но и платформой для дальнейшего освоения космоса.

Преимущества космоградов

Главное преимущество орбитальных городов — возможность создания искусственной гравитации. Конструкция таких поселений предполагает вращение вокруг оси, что позволяет обеспечить комфортное проживание. Кроме того, их расположение на орбите делает полёты к ним более экономичными, чем к Луне или Марсу.

Стэнфордский тор: город-бублик

Этот проект, созданный специалистами Стэнфордского университета в 1970-х годах, стал одним из самых известных. Тор, диаметром 1,8 км, мог бы вместить до 140 тыс. человек. Жилая зона напоминала природную долину, а солнечный свет обеспечивался системой зеркал. Центральная часть станции служила стыковочным узлом для космических кораблей.

Сфера Бернала: компактный город

Идея принадлежит английскому физику Джону Берналу. В 1970-х проект был доработан: диаметр сферы — 1,8 км, вместимость — до 140 тыс. человек. Сфера позволяла создать замкнутую экосистему и защиту от радиации.

Цилиндры О'Нилла: масштабная идея

Два цилиндра, вращающихся в противоположных направлениях, создавали искусственную гравитацию. Каждая конструкция длиной 32 км могла вместить сотни тысяч жителей. Атмосферное давление и система освещения внутри обеспечивали комфортные условия.

Kalpana One: взгляд в будущее

Современный проект Kalpana One предлагает более реалистичный подход. Станция длиной 325 м рассчитана на 3 тыс. человек. Инженеры учли достижения науки, обеспечив стабильность конструкции и комфортные условия для жизни.

Проблемы и вызовы

Создание орбитального города сопряжено с огромными сложностями. Основные из них:

  • Радиация: защита требует значительных ресурсов.
  • Метеориты: даже небольшое столкновение может быть катастрофическим.
  • Теракты: безопасность космической станции остаётся под вопросом.

Доктор Эл Глобус из NASA уверен, что первое космическое поселение может быть построено к 2100 году. Однако стоимость таких проектов по-прежнему остаётся неподъёмной. Например, создание одного орбитального города оценивалось в 190 млрд долларов ещё в 1970-х годах.

Несмотря на множество препятствий, орбитальные города остаются символом надежды и научной амбиции. Их создание станет огромным шагом вперёд для человечества, но требует объединения усилий учёных, инженеров и финансистов.

Уточнения

Го́род — на­се­лён­ный пункт, имею­щий со­от­вет­ст­вую­щий ста­тус с учё­том чис­лен­нос­ти на­се­ле­ния, ха­рак­те­ра за­ня­тий его жи­те­лей, гео­гра­фического, эко­но­мического, ис­то­рического и культурного значения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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