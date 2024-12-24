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Находка мамонтёнка Яны стала сенсацией для науки

3:08
Наука

В Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) презентовали уникальную находку — тушу мамонтёнка, обнаруженного летом этого года на территории научного стационара "Батагайка" в Верхоянском районе Якутии. Геологический возраст находки превышает 50 тысяч лет, сообщили в пресс-службе вуза.

Останки мамонтёнка
Фото: AFP/Getty Images by Михаил Яковлев/Северо-Восточный федеральный университет в Якутске, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Останки мамонтёнка

Благодаря поддержке программы "Приоритет 2030" в рамках национального проекта "Наука и университеты" уже начались генетические исследования, проводимые совместно с учёными из других регионов России.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев отметил, что до сегодняшнего дня в мире было найдено всего шесть туш мамонтят, причём три из них — в Якутии.

"Эта находка поразила нас своей исключительной сохранностью: голова, хобот, уши, ротовая область практически не повреждены. Мамонтёнок оказался самкой, и её назвали Яной в честь реки, в бассейне которой её нашли", — рассказал Николаев.

Яна обладает впечатляющими размерами: высота в холке достигает 120 см, длина — менее двух метров, вес — около 180 кг. Учёные подчеркивают, что по уровню сохранности Яна — лучшая из всех найденных ранее. Исследование этой находки поможет пролить свет на особенности онтогенеза мамонтов, их адаптацию к суровым климатическим условиям, палеоэкологию и многое другое.

Заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов сообщил, что уже готовится комплексная программа исследований, включающая анатомо-морфологический, гистологический, клеточный, генетический и микробиологический анализы. Возраст мамонтёнка пока точно не установлен, но, вероятно, он был около года или немного старше. Учитывая суровые климатические условия, мамонты росли быстрее, чем современные животные, чтобы к зиме достигать достаточных размеров для выживания.

До Яны в мире находили лишь шесть туш мамонтят: Диму (1977 г., Магаданская область), Машу (1988 г., Ямал), Любу (2007 г., Ямал), Хромского мамонтёнка (2009 г., Якутия), Юку (2010 г., Якутия) и Нун-Чо-Га (2022 г., Канада).

Научный стационар "Батагайка", где нашли Яну, находится в Верхоянском районе Якутии в 7 км от посёлка Батагая. Этот геологический провал, образовавшийся в 1960–1970-х годах, за полвека расширился до длины более километра и глубины около 100 метров. На этой территории были сделаны и другие важные находки: Верхоянская лошадь (2009), Батагайский бизон (2009), копытный лемминг (2012) и жеребёнок Фуджи (2018).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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