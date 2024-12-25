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Учёные создали препарат для лечения аутоимунных заболеваний

1:05
Наука

Подводя итоги уходящего года в медицине, можно смело сказать, что в тренде на сегодняшний день — высокотехнологичные препараты от сложных болезней, в частности, от болезни Бехтерева — аутоиммунного заболевания, рассказал молекулярный биолог, генетик, проректор по научной работе Пироговского университета Денис Ребриков.

Лабораторное оборудование и мензурки с жидкостями разного цвета на лабораторном столе
Фото: commons.wikimedia.org by Belikov Maxim, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Лабораторное оборудование и мензурки с жидкостями разного цвета на лабораторном столе

Также в России были созданы мощные генетические лаборатории, главная задача которых — высокопроизводительное секвенирование, редактирование генома. Их цель — разработка новых генно-инженерных препарат

Эксперт отдельно отметил, как достижение, появление генотерапевтических препаратов на основе технологии редактирования генома — CRISPR-Cas9, за которую в 2020 году дали Нобелевскую премию. При этом с помощью этой технологии можно создавать бактериальные штаммы-продуценты, а также новые сорта растений и животных. Препараты на основе данных технологий помогают в том числе лечить наследственные заболевания глаз.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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