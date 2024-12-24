Ртуть повсюду в нашей жизни: от полезного к вредному

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25 декабря 1759 года в Санкт-Петербурге академик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть, удивительный элемент, обладающий рядом интересных и уникальных свойств. Однако эксперты предупреждают о высокой токсичности этого вещества и необходимости осторожного отношения к нему.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Tavoromann by Tavo Romann, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ртуть

Ртуть считается одним из самых необычных и противоречивых веществ на нашей планете. Этот серебристый металл уникален тем, что остается в жидком состоянии при комнатной температуре. Однако его высокая токсичность и способность накапливаться в организме делают его опасным для здоровья.

По словам Дмитрия Макрушина, ассистента кафедры химических технологий Пермского Политеха, ртуть относится к веществам первого класса опасности. Эксперт отметил, что даже небольшие дозы могут привести к хроническим заболеваниям, поэтому важно знать, где и как используется ртуть, и как избежать ее воздействия.

В природе ртуть встречается в чистом виде — в виде мелких капелек в ртутных минералах или на их поверхности. Однако большая часть металла, используемого человеком, добывается из руды, известной как киноварь.

Эксперт рассказал, что добыча киновари осуществляется как открытым, так и подземным способом в зависимости от глубины залегания породы. Затем руда дробится и измельчается для увеличения площади поверхности, что облегчает процесс извлечения. Чтобы получить чистую ртуть, киноварь нагревают в потоке воздуха, в результате чего кислород соединяется с серой, образуя газ двуокиси серы, а ртуть остается.

Ртуть используется в различных областях, включая медицину, электронику и горнодобывающую промышленность. Однако ее применение ограничено из-за высокой токсичности.

Ртуть обладает противомикробными свойствами, что делает ее полезной в некоторых областях медицины. Она способна уничтожать или подавлять рост бактерий и грибков, связываясь с белками микробных клеток и нарушая их структуру и функции.

Дмитрий Макрушин пояснил, что некоторые антисептики содержат меркурохром (красный оксид ртути) и мертибромат (органическое соединение ртути). Однако их использование ограничено из-за потенциального вреда для здоровья. Эти вещества могут проникать через кожу и слизистые оболочки, вызывая отравление. Однако современные антисептики обычно не содержат подобных соединений.

Амальгама — сплав ртути с другими металлами — используется в стоматологии уже более ста лет, хотя ее популярность в последнее время снижается. Этот материал для пломбирования состоит из серебра (для прочности и защиты от коррозии), олова (для пластичности), меди (против коррозии и бактерий), цинка (для смягчения других компонентов) и ртути (в качестве основного реагента).

Эксперт отметил, что амальгама обладает хорошими механическими свойствами и долговечностью, но существуют опасения относительно возможного выделения паров ртути из пломб. Хотя количество выделяемого металла невелико, долгосрочное воздействие может представлять риск для здоровья, особенно для людей с ослабленной иммунной системой или склонных к аллергиям.

Процесс биоаккумуляции означает, что ртуть, попадая в организм человека или животного, может накапливаться в тканях, медленно выводиться и оставаться там длительное время. Особую опасность представляет органическая форма ртути — метилртуть, которая легко проникает через клеточные мембраны и накапливается в органах и тканях, особенно в нервной системе.

Ртуть также используется в некоторых медицинских диагностических инструментах и препаратах, но ее использование по мере возможности сокращается.

В пищевой промышленности ртуть может попадать в организм человека через рыбу и другие морепродукты. По словам Дмитрия Макрушина, некоторые виды рыбы, такие как тунец, макрель и меч-рыба, содержат высокие концентрации ртути. В целях снижения риска отравления, специалист рекомендует отдавать предпочтение рыбе с низким содержанием ртути, такой как лосось, хек и сардины

Если вы разбили ртутный градусник, важно немедленно принять меры по сбору его содержимого. Дмитрий Макрушин предупредил о том, что вдыхание паров ртути может привести к серьезным отравлениям, поэтому важно позвонить по номеру 112 и вызвать специальные службы по демеркуризации.

В заключение, ртуть - это элемент с целым набором необычных свойств, но ее высокая токсичность требует осторожного и ответственного отношения к этому веществу. Важно знать, где и как используется ртуть, и как избежать ее воздействия, чтобы защитить свое здоровье и окружающую среду.

Уточнения

Демеркуриза́ция — удаление ртути и её соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и животных.

