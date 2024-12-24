Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приговорённая к 6,5 годам колонии Татьяна Лазарева* высказалась о вердикте суда
Нужно ли отдыхать от спорта во время отпуска?
Узнайте, почему яблоки и груши покрываются ржавыми пятнами
Немцы массово устремились в Россию на праздники, предприимчивые поляки на них наживаются
Эксперт объяснил, как выжить на месте крушения самолёта
Какие заболевания может скрывать частая зевота
В России придумали новый способ борьбы с мошенниками: звонки через мессенджеры хотят ограничить
Макрон хочет отправить на Украину тысячи военных ЕС. Но при одном условии
Почему диета важна для профилактики болезни Альцгеймера

Литий-ионные аккумуляторы нового поколения: прорыв в области хранения энергии

2:41
Наука

Команда ученых Казанского федерального университета представила инновационную разработку в области энергетики — усовершенствованную модель литий-ионных аккумуляторов. Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования России новые батареи обещают существенно улучшить характеристики современных источников энергии, делая их более долговечными и безопасными, особенно в энергетическом секторе.

литий-ионные батарейки
Фото: Wikimedia Commons by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
литий-ионные батарейки

Разработка основана на ковалентном триазиновом каркасе, модифицированном добавлением атомов кремния и фтора. Данный тип каркаса является перспективной основой для создания литий-ионных батарей нового поколения. Однако, ключевым вызовом при использовании этого материала является его низкая электропроводность.

В ходе исследований, казанские специалисты разработали особый материал, который может служить анодом в перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторах. Об этом сообщает "Царьград". Этот инновационный подход позволяет существенно повысить эффективность работы батарей.

Созданные материалы не только технологически продвинутые, но и обладают привлекательной ценой. Это открывает новые возможности для усовершенствования существующих литий-ионных батарей, делая их более эффективными, безопасными и долговечными. Проведенные испытания демонстрируют, что батареи нового поколения смогут поддерживать заряд в течение значительно более длительного времени, а срок их службы увеличится. Увеличение срока службы и повышение эффективности заряда — ключевые преимущества, которые обещает эта разработка.

Ученые подчеркнули, что новые аккумуляторы будут более устойчивыми к механическим повреждениям и перегрузкам, снижая риск возгорания и других нежелательных последствий. Предполагается, что данная разработка найдет широкое применение в различных областях, от мобильных устройств и электротранспорта до систем хранения энергии в масштабах электросетей.

По словам специалистов, разработанный материал способен значительно увеличить емкость и срок службы аккумуляторов, что позволит создать более совершенные и надежные источники энергии. Перспективность данной разработки подтверждается и возможностью ее масштабирования, что открывает новые горизонты для развития энергетической отрасли. В будущем, эти новые литий-ионные батареи могут стать основой для создания более эффективных и экологически чистых систем хранения энергии.

Уточнения

Ано́д — электрод электронного или электротехнического прибора или устройства, характеризующийся тем, что движение электронов во внешние цепи направлено от него.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Домашние животные
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе Аудио 
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит
Авто
АИ-95 зимой: скрытая проблема, о которой никто не говорит Аудио 
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами Дмитрий Плотников
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Последние материалы
Какие заболевания может скрывать частая зевота
В России придумали новый способ борьбы с мошенниками: звонки через мессенджеры хотят ограничить
Макрон хочет отправить на Украину тысячи военных ЕС. Но при одном условии
Почему диета важна для профилактики болезни Альцгеймера
Лунный магнетизм: образцы со спутника Земли рассказали о загадочной эволюции магнитного поля
Как включить ночной режим зеркала заднего вида
Зажгите на вечеринке: как сделать новогодний макияж незабываемым
200 тысяч рублей для беременных студенток — новая мера поддержки для россиян
5 простых шагов, чтобы ваша ёлка не потеряла иголки до конца праздников
В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.