Литий-ионные аккумуляторы нового поколения: прорыв в области хранения энергии

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда ученых Казанского федерального университета представила инновационную разработку в области энергетики — усовершенствованную модель литий-ионных аккумуляторов. Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования России новые батареи обещают существенно улучшить характеристики современных источников энергии, делая их более долговечными и безопасными, особенно в энергетическом секторе.

Фото: Wikimedia Commons by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ литий-ионные батарейки

Разработка основана на ковалентном триазиновом каркасе, модифицированном добавлением атомов кремния и фтора. Данный тип каркаса является перспективной основой для создания литий-ионных батарей нового поколения. Однако, ключевым вызовом при использовании этого материала является его низкая электропроводность.

В ходе исследований, казанские специалисты разработали особый материал, который может служить анодом в перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторах. Об этом сообщает "Царьград". Этот инновационный подход позволяет существенно повысить эффективность работы батарей.

Созданные материалы не только технологически продвинутые, но и обладают привлекательной ценой. Это открывает новые возможности для усовершенствования существующих литий-ионных батарей, делая их более эффективными, безопасными и долговечными. Проведенные испытания демонстрируют, что батареи нового поколения смогут поддерживать заряд в течение значительно более длительного времени, а срок их службы увеличится. Увеличение срока службы и повышение эффективности заряда — ключевые преимущества, которые обещает эта разработка.

Ученые подчеркнули, что новые аккумуляторы будут более устойчивыми к механическим повреждениям и перегрузкам, снижая риск возгорания и других нежелательных последствий. Предполагается, что данная разработка найдет широкое применение в различных областях, от мобильных устройств и электротранспорта до систем хранения энергии в масштабах электросетей.

По словам специалистов, разработанный материал способен значительно увеличить емкость и срок службы аккумуляторов, что позволит создать более совершенные и надежные источники энергии. Перспективность данной разработки подтверждается и возможностью ее масштабирования, что открывает новые горизонты для развития энергетической отрасли. В будущем, эти новые литий-ионные батареи могут стать основой для создания более эффективных и экологически чистых систем хранения энергии.

Уточнения

Ано́д — электрод электронного или электротехнического прибора или устройства, характеризующийся тем, что движение электронов во внешние цепи направлено от него.

