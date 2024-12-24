Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверка ОСАГО на дороге: штрафы, о которых вы не знали
Зимний уход за комнатными растениями: секреты успешной зимовки
В Бразилии самолёт столкнулся с крупной птицей
Похудей и отдохни душой и телом: две сложные, но полезные асаны из йоги
Предложена схема замены транзита газа через Украину на альтернативные маршруты
Кудрявцева назвала самую популярную книгу у западной молодёжи из русской классики
Учёные научились прогнозировать по анализам кала болезни сердца
Как выглядеть на 100% на празднике: 5 шагов к идеальной коже
Мошенники под видом коммунальщиков: что делать, если они пришли к вам

Учёные выявили древнейшего голубоглазого человека

2:12
Наука

Учёные выяснили, что ребёнок с пороком сердца, живший 17 000 лет назад на территории современной Италии, является самым древним известным человеком с голубыми глазами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, которое провела группа археологов под руководством Оуэна Хиггинса из Болонского университета (Италия).

Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Генетический анализ показал, что у ребёнка, вероятно, были голубые глаза, тёмная кожа и тёмно-каштановые или почти чёрные вьющиеся волосы. Однако врождённое заболевание — гипертрофическая кардиомиопатия, вызывающее утолщение сердечной мышцы, могло стать причиной его ранней смерти в возрасте от 7,5 до 18 месяцев. Анализ зубов и перелома ключицы также указал на тяжёлые роды и несколько эпизодов физиологического стресса, включая три внутриутробных.

Ребёнок родился в пещере Гротта-делле-Мура, где его останки были обнаружены в 1998 году археологами из Сиенского университета. Скелет находился за каменными плитами, без каких-либо украшений или предметов. Изотопный анализ показал, что его мать оставалась в этом районе до и после родов, что, возможно, связано с недоеданием и стрессами во время беременности.

Интересно, что родители ребёнка, согласно генетическим данным, были двоюродными братьями и сестрами, что необычно для палеолита, но чаще встречалось в более позднем неолите.

Голубые глаза у ребёнка объясняются мутацией в гене OCA2, снижающей выработку пигмента меланина. Этот ген связан с единственной мутацией, от которой произошли все современные голубоглазые люди.

До этого исследования самым древним голубоглазым человеком считался человек из Виллабруна, найденный в Северной Италии и живший около 14 000 лет назад. Генетические данные нового исследования подтверждают, что ребёнок из Гротта-делле-Мура является более ранним примером.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома. 

Меланины (др.-греч. μέλας, родительный падеж μέλανος — чёрный) — высокомолекулярные пигменты, которые имеют нерегулярную структуру и сложный химический состав.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно
Садоводство, цветоводство
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно Аудио 
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Последние материалы
Мошенники под видом коммунальщиков: что делать, если они пришли к вам
Почему чистка зубов важна для вашей собаки
Часто оставляете кошку одну дома? Хитрости, чтобы питомец не скучал
Простой рецепт картофельных лепешек на каждый день
Пышная прическа за 5 минут: как добиться объема без лишних усилий
Пьяными заносят в самолёт на глазах у команды: Губерниев возмутился ситуацией в российском биатлоне
Правильная заморозка мяса: узнайте, как избежать порчи продуктов
Рассказываем, как сделать листья комнатных растений блестящими к праздникам
Введение банкноты в 10 тысяч рублей может усилить инфляционные риски
Китайские учёные создали нейросеть на основе белков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.