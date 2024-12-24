Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Похудей и отдохни душой и телом: две сложные, но полезные асаны из йоги
Предложена схема замены транзита газа через Украину на альтернативные маршруты
Кудрявцева назвала самую популярную книгу у западной молодёжи из русской классики
Учёные научились прогнозировать по анализам кала болезни сердца
Как выглядеть на 100% на празднике: 5 шагов к идеальной коже
Учёные выявили древнейшего голубоглазого человека
Мошенники под видом коммунальщиков: что делать, если они пришли к вам
Почему чистка зубов важна для вашей собаки
Часто оставляете кошку одну дома? Хитрости, чтобы питомец не скучал

Китайские учёные создали нейросеть на основе белков

1:36
Наука

Учёные из Китая и США создали инновационную систему, позволяющую клеткам выполнять вычисления на основе белков, имитируя работу искусственных нейронных сетей. Это достижение получило название "перцептейн" — комбинация слов "перцептрон" (основная концепция нейронных сетей) и "протеин". Работа была опубликована в журнале Science.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Перцептейн представляет собой новаторскую биологическую систему, способную классифицировать сигналы и принимать решения. В отличие от традиционных подходов, основанных на использовании ДНК и РНК, данный метод опирается исключительно на белки, что делает его более быстрым и эффективным.

Система работает благодаря синтетическим белкам, которые формируют сети, способные обрабатывать сигналы и выделять наиболее значимые из них. Например, в одном из экспериментов исследователи создали сеть, которая на основе белковых сигналов определяла, должна ли клетка выжить или погибнуть. Для этого использовались специальные ферменты (протеазы), а результаты оценивались по уровню флуоресценции в клетках.

Эта технология открывает новые возможности для разработки программируемой терапии, позволяя клеткам реагировать на сигналы заболеваний. Например, она может обеспечить избирательное уничтожение раковых клеток, что значительно улучшит методы лечения. Кроме того, разработка может стать важным этапом на пути к созданию биологических систем искусственного интеллекта.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько заработали Фьюри и Усик на боксёрском поединке?
Новости спорта
Сколько заработали Фьюри и Усик на боксёрском поединке? Аудио 
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а Аудио 
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Автомобильная грамота. Какие документы нужны в сервисе Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Последние материалы
Мошенники под видом коммунальщиков: что делать, если они пришли к вам
Почему чистка зубов важна для вашей собаки
Часто оставляете кошку одну дома? Хитрости, чтобы питомец не скучал
Простой рецепт картофельных лепешек на каждый день
Пышная прическа за 5 минут: как добиться объема без лишних усилий
Пьяными заносят в самолёт на глазах у команды: Губерниев возмутился ситуацией в российском биатлоне
Правильная заморозка мяса: узнайте, как избежать порчи продуктов
Рассказываем, как сделать листья комнатных растений блестящими к праздникам
Введение банкноты в 10 тысяч рублей может усилить инфляционные риски
Китайские учёные создали нейросеть на основе белков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.