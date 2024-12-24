Китайские учёные создали нейросеть на основе белков

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Учёные из Китая и США создали инновационную систему, позволяющую клеткам выполнять вычисления на основе белков, имитируя работу искусственных нейронных сетей. Это достижение получило название "перцептейн" — комбинация слов "перцептрон" (основная концепция нейронных сетей) и "протеин". Работа была опубликована в журнале Science.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Перцептейн представляет собой новаторскую биологическую систему, способную классифицировать сигналы и принимать решения. В отличие от традиционных подходов, основанных на использовании ДНК и РНК, данный метод опирается исключительно на белки, что делает его более быстрым и эффективным.

Система работает благодаря синтетическим белкам, которые формируют сети, способные обрабатывать сигналы и выделять наиболее значимые из них. Например, в одном из экспериментов исследователи создали сеть, которая на основе белковых сигналов определяла, должна ли клетка выжить или погибнуть. Для этого использовались специальные ферменты (протеазы), а результаты оценивались по уровню флуоресценции в клетках.

Эта технология открывает новые возможности для разработки программируемой терапии, позволяя клеткам реагировать на сигналы заболеваний. Например, она может обеспечить избирательное уничтожение раковых клеток, что значительно улучшит методы лечения. Кроме того, разработка может стать важным этапом на пути к созданию биологических систем искусственного интеллекта.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

