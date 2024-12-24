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Будущее аграрных технологий: новые зерновые сорта покорят северные регионы

1:54
Наука

В России разработаны два новых сорта зерновых культур, адаптированные для выращивания в северных регионах страны. Уральские ученые из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН представили два новых сорта: "Светик" — высокоурожайный сорт овса и "Кварт" — быстроспелый сорт ячменя.

Трактор в пшеничном поле
Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трактор в пшеничном поле

"Светик" — результат восьми лет исследований, характеризуется средней спелостью и высокой урожайностью, что делает его подходящим для производства как продовольственного, так и фуражного зерна. Эксперты рекомендуют его для выращивания в Северном, Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

"Кварт", разработанный в течение более 15 лет, отличается быстрой спелостью, что особенно важно для фермеров северных регионов, где продолжительность вегетационного периода ограничена. "Царьград" сообщает, что данная информация нашла подтверждение в России.

Однако, несмотря на успехи в развитии новых сортов, российские фермеры сталкиваются с трудностями в экспорте зерновых культур. Как сообщает Национальная палата предпринимателей (НПП) "Атамекен", более 20 казахстанских бизнесменов жалуются на сложности с вывозом зерновых культур из России.

Причины возникновения проблем, по словам НПП, связаны с государственным запретом на вывоз зерна из России, распространяющимся и на другие члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Экспортные ограничения касаются пшеницы, ржи, маслин, ячменя и кукурузы. В России также введен временный запрет на поставки сахара за рубеж. Его вывоз из страны в государства ЕАЭС возможен только по особому разрешению национального министерства сельского хозяйства.

Уточнения

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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