Найденный в Якутии 50 000-летний мамонтёнок стал сенсацией в мировой науке

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

В России обнаружены уникальные останки детёныша мамонта, сохранившиеся в вечной мерзлоте Якутии. Научное сообщество поражено: находка получила звание самой хорошо сохранившейся в мире.

Фото: AFP/Getty Images by Михаил Яковлев/Северо-Восточный федеральный университет в Якутске, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Останки мамонтёнка

50 000 лет спустя: кто такая Яна?

Мамонтёнок женского пола, которому дали имя Яна в честь реки, где её нашли, жил около 50 000 лет назад. Учёные считают, что Яна — одна из семи полных останков мамонтов, найденных на Земле, причём её сохранность превосходит все предыдущие находки.

Проведённые исследования уже позволили определить примерный возраст животного на момент гибели — около одного года или чуть больше.

Выставка в Якутске

Останки были продемонстрированы в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске.

"Мы все были поражены исключительной сохранностью мамонта". Эксперт по находке, исследователь Максим Чепрасов, назвал открытие "уникальным", — отметил ректор университета Анатолий Николаев.

Детали находки

Останки Яны весят около 180 кг, их высота составляет 120 см, а длина — 200 см. Мамонтёнок был обнаружен вблизи научной станции Батагайка — региона, известного находками древних животных, таких как лошади, бизоны и лемминги.

Редкость мирового масштаба

До обнаружения Яны в мире было найдено лишь шесть полных останков мамонтов: пять в России и один в Канаде. Теперь этот список пополнился новой находкой, которая привлекла внимание учёных по всему миру.

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

