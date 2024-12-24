Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Число зарубежных поездок россиян в 2024 году выросло на 17%
Очищаем машину от снега без штрафов
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Выяснилось, почему собаки приносят подарки
Важные советы по выбору крема для лица в зависимости от типа кожи
Холодец снова оказался в списке самых невкусных блюд мира
Гладилин считает, что в Казахстане имеют полное право отправить Черчесова в отставку
Вишню можно и нужно подкармливать золой

Найденный в Якутии 50 000-летний мамонтёнок стал сенсацией в мировой науке

1:43
Наука

В России обнаружены уникальные останки детёныша мамонта, сохранившиеся в вечной мерзлоте Якутии. Научное сообщество поражено: находка получила звание самой хорошо сохранившейся в мире.

Останки мамонтёнка
Фото: AFP/Getty Images by Михаил Яковлев/Северо-Восточный федеральный университет в Якутске, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Останки мамонтёнка

50 000 лет спустя: кто такая Яна?

Мамонтёнок женского пола, которому дали имя Яна в честь реки, где её нашли, жил около 50 000 лет назад. Учёные считают, что Яна — одна из семи полных останков мамонтов, найденных на Земле, причём её сохранность превосходит все предыдущие находки.

Проведённые исследования уже позволили определить примерный возраст животного на момент гибели — около одного года или чуть больше.

Выставка в Якутске

Останки были продемонстрированы в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске.

"Мы все были поражены исключительной сохранностью мамонта". Эксперт по находке, исследователь Максим Чепрасов, назвал открытие "уникальным", — отметил ректор университета Анатолий Николаев.

Детали находки

Останки Яны весят около 180 кг, их высота составляет 120 см, а длина — 200 см. Мамонтёнок был обнаружен вблизи научной станции Батагайка — региона, известного находками древних животных, таких как лошади, бизоны и лемминги.

Редкость мирового масштаба

До обнаружения Яны в мире было найдено лишь шесть полных останков мамонтов: пять в России и один в Канаде. Теперь этот список пополнился новой находкой, которая привлекла внимание учёных по всему миру.

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке Аудио 
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Наука и техника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Последние материалы
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Выяснилось, почему собаки приносят подарки
Важные советы по выбору крема для лица в зависимости от типа кожи
Холодец снова оказался в списке самых невкусных блюд мира
Гладилин считает, что в Казахстане имеют полное право отправить Черчесова в отставку
Вишню можно и нужно подкармливать золой
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
Кто чаще нападает на людей: крупные или маленькие собаки
Рассказываем, как ухаживать за прекрасной мирсиной
Внимание водителям Skoda и Volkswagen — Росстандарт сообщает о массовом отзыве авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.