Древние жертвоприношения в Перу: шокирующие открытия генетиков

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Какие тайны могут скрывать древние могилы? Новый генетический анализ обнаружил уникальные ритуалы жертвоприношений в культуре Моче, процветавшей на северном побережье Перу около 1500 лет назад.

Фото: livescience.com by Jeffrey Quilter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Захоронение в Перу

Исследование показало, что подростки, принесённые в жертву, были близкими родственниками взрослых, рядом с которыми их похоронили.

Уникальные жертвоприношения

По данным учёных, жертвами стали подросток-мальчик, которого, вероятно, принесли в жертву после смерти отца, и девочка, похороненная рядом со своей тётей. Такой тип жертвоприношений не встречался ранее в археологических исследованиях. Эти захоронения были найдены в 2005 году в храмовом комплексе Уака Као Вьехо в Перу, где покоилась высокостатусная женщина по прозвищу Сеньора де Као.

Семейные узы

В гробнице были найдены останки шести человек. Исследователи определили, что Сеньора де Као была тётей принесённой в жертву девочки. Двое мужчин, также обнаруженные в гробнице, вероятно, были её братьями, а один из них мог быть отцом девочки. Ещё один мужчина, умерший десятилетиями раньше, возможно, был отцом или дедушкой этой семьи.

Генетический анализ позволил впервые научно подтвердить, что захороненные принадлежали к одной семье, что ранее предполагалось лишь теоретически.

Новая интерпретация ритуалов

Ранее археологи связывали жертвоприношения Моче с публичными и кровавыми ритуалами, посвящёнными богам. Однако новое открытие указывает на более личные, семейные жертвы, связанные с похоронами высокостатусных лиц.

"Эти ритуалы могли быть формой частных и более уважительных убийств, предназначенных для высокопоставленных членов общества или духовных лидеров," — отмечает Ларс Ферен-Шмитц, один из авторов исследования.

Вопросы, которые остаются открытыми

Учёные планируют выяснить, насколько распространёнными были такие семейные жертвоприношения среди элиты Моче. Также исследователи предполагают, что интриги при дворе могли влиять на организацию жертвоприношений, что добавляет ещё больше загадочности в эту практику.

Уточнения

Перу́ устаревшее Пе́ру (исп. Perú, айм. и кечуа Piruw), официальное название — Респу́блика Перу́ (исп. República del Perú [reˈpuβlika ðel peˈɾu], кечуа Piruw Mama Llaqta [piˈruw ˈmama ˈʎaχta], айм. Piruw Suyu [piˈruw ˈsuju]), — государство в Южной Америке.



Жертвоприноше́ние — форма религиозного культа, существующая в той или иной степени в большинстве религий; преследует цель установления (или укрепления) связи личности (или общины) с Богом, божествами или другими сверхъестественными существами путём принесения им в дар предметов, обладающих реальной (или символической) ценностью для жертвователя.

