Муравьи доказали превосходство над людьми в решении головоломок

Муравьи и люди удивительно схожи в одном: оба могут работать вместе, чтобы перемещать объекты, значительно превышающие их размеры. Исследователи из Института Вейцмана решили выяснить, кто лучше справится с задачей в лабиринте: человек или муравьи.
Участникам — муравьям и людям — предстояло переместить крупный объект через сложный лабиринт. Людям в некоторых случаях запретили общаться, чтобы условия были ближе к тем, в которых работают муравьи. Группы варьировались по численности: от одиночек до больших команд.
Люди лучше справлялись в одиночку благодаря стратегическому мышлению. Однако в командной работе большие группы муравьёв превзошли людей. Муравьи демонстрировали согласованность и избегали повторных ошибок, чего не всегда удавалось людям. Ограничение коммуникации у людей ещё больше снижало их эффективность.
"Муравьиная колония действует как единый организм, где сотрудничество важнее конкуренции," — отмечает профессор Офер Файнерман.
В отличие от людей, коллективное мышление у муравьёв действительно делает их сильнее.
Исследование показало, что коллективный разум у муравьёв работает эффективнее, чем у людей. Этот эксперимент подчёркивает, насколько важно согласованное взаимодействие для достижения общей цели.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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