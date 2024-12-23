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Муравьи доказали превосходство над людьми в решении головоломок

1:33
Наука

Муравьи и люди удивительно схожи в одном: оба могут работать вместе, чтобы перемещать объекты, значительно превышающие их размеры. Исследователи из Института Вейцмана решили выяснить, кто лучше справится с задачей в лабиринте: человек или муравьи.

Муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Муравей

Эксперимент: лабиринт и Т-образный объект

Участникам — муравьям и людям — предстояло переместить крупный объект через сложный лабиринт. Людям в некоторых случаях запретили общаться, чтобы условия были ближе к тем, в которых работают муравьи. Группы варьировались по численности: от одиночек до больших команд.

Результаты: неожиданный поворот

Люди лучше справлялись в одиночку благодаря стратегическому мышлению. Однако в командной работе большие группы муравьёв превзошли людей. Муравьи демонстрировали согласованность и избегали повторных ошибок, чего не всегда удавалось людям. Ограничение коммуникации у людей ещё больше снижало их эффективность.

Почему муравьи успешнее?

"Муравьиная колония действует как единый организм, где сотрудничество важнее конкуренции," — отмечает профессор Офер Файнерман.

В отличие от людей, коллективное мышление у муравьёв действительно делает их сильнее.

Выводы

Исследование показало, что коллективный разум у муравьёв работает эффективнее, чем у людей. Этот эксперимент подчёркивает, насколько важно согласованное взаимодействие для достижения общей цели.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Головоло́мка (буквальный перевод французского слова «кастет») — непростая задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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