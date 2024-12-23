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Некоторые случаи шизофрении могут возникнуть из пороков развития черепа

2:37
Наука

Некоторые случаи шизофрении могут быть связаны с деформациями черепа — к такому выводу пришли учёные в новом исследовании.

Череп
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Череп

Работа, опубликованная 5 декабря в журнале Nature Communications, сосредоточена на синдроме 22q11.2 — редком хромосомном расстройстве, при котором в одной из копий 22-й хромосомы отсутствует небольшой участок.

Что такое синдром 22q11.2?

Этот синдром встречается примерно у 1 из 2150 новорождённых. Он способен поражать разные системы организма, вызывая пороки сердца, нарушения иммунной системы, расщелину нёба и задержки в развитии. Примерно у 25-30% людей с этим синдромом развивается шизофрения в подростковом или взрослом возрасте. Среди основных проявлений болезни — психоз, разрыв с реальностью, трудности в установлении социальных связей и выражении эмоций.

Роль гена Tbx1

Исследование предполагает, что риск шизофрении может быть связан с деформациями черепа, ограничивающими рост определённых участков мозга. Основной причиной учёные называют ген Tbx1.

Учёные изучили мышей с синдромом 22q11.2 и обнаружили, что у них две доли мозжечка — части мозга, ответственной за координацию движений и обучение — были примерно на 70% меньше обычного. Это уменьшение вызвало сложности при выполнении задач, требующих обучения движению.

Как это связано с черепом?

Исследователи не нашли значительных изменений в клеточном составе мозжечка. Однако они заметили, что кости черепа, окружающие мозжечок, оказались деформированы. Вместо нормальной формы "кармана" для роста этой части мозга, кости образовали более мелкое и тесное пространство, ограничивая развитие ткани. Это связано с тем, что без гена Tbx1 костные клетки не созревают должным образом.

Что показали исследования на людях?

Команда изучила МРТ-сканы 80 людей с синдромом 22q11.2 и 68 здоровых участников. У людей с этим синдромом также наблюдалось уменьшение долей мозжечка, хотя оно было менее выраженным, чем у мышей. Причины этого пока остаются неизвестными.

Уточнения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

Че́реп (лат. cranium) — костная или хрящевая часть головы у позвоночных животных, каркас головы, защищающий от повреждения наиболее уязвимые органы и служащий местом прикрепления её мягких тканей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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