Настоящего мамонтёнка нашли в Якутии: где он был тысячилетия?

Учёные Якутии нашли останки мамонтенка возрастом 50 тысяч лет. Они сохранились в отличном состоянии.
На голове, ушах, хоботе и в ротовой полости мамонтенка даже не было никаких видимых повреждений. Животное погибло, примерно, в возрасте одного года, отметили ученые.
Высота его в холке составляла 120 сантиметров, а длина тела — чуть менее двух метров, сообщает KP. RU. Когда ученые нашли животное, первым делом они провели проверку на наличие возбудителя сибирской язвы в его ДНК.
Результат пришел отрицательный, тогда мамонтенка передали в музей Северо-Восточного федерального университета.
Яку́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является крупнейшим по площади регионом страны, а также самой большой административно-территориальной единицей в мире.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.