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Жители древней Месопотамии ощущали счастье в печени и любовь в ногах

2:19
Наука

Для нас сердце символизирует любовь, а счастье ассоциируется с теплом в животе. Однако в древней Месопотамии карта телесных эмоций выглядела совершенно иначе. По данным анализа клинописных текстов возрастом около 2500 лет, ассирийцы и вавилоняне связывали счастье прежде всего с печенью, любовь — с туловищем и ногами, а злобу ассоциировали с ногами и ступнями.

Ахемениды, цилиндрическая печать
Фото: Wikimedia Commons by Hjaltland Collection is licensed under Public domain
Ахемениды, цилиндрическая печать

Исследователи из немецкого центра Юлиха изучили тексты, написанные на аккадском языке в период с IX по VII век до нашей эры, чтобы выяснить, как древние жители Двуречья воспринимали эмоции. В ходе анализа около миллиона слов исследователи обнаружили, что многие эмоции располагались в тех же частях тела, что и сегодня, но были и существенные отличия.

Так, счастье у вавилонян и ассирийцев "светилось" в области печени, а любовь часто связывалась с сердцем, печенью и даже коленями, проявляясь как слабость в ногах. Страстная любовь или любовь к жизни воспринимались как сильное чувство, охватывающее всё тело. Романтическую и сексуальную любовь чаще ассоциировали с туловищем и головой.

Гнев, по представлениям месопотамцев, ощущался в ногах и ступнях, в отличие от современного восприятия, когда его связывают с руками и верхней частью тела. Зависть, отвращение и гордость также локализовались в ногах.

Однако исследователи подчёркивают, что прямые параллели между древними и современными восприятиями ограничены. Месопотамцы воспринимали эмоции и трактовали их с учётом контекста, что делало значение некоторых терминов изменчивым. Например, слово "гордость" на аккадском языке могло описывать разные ощущения, в зависимости от ситуации.

Методика, использованная учёными, открывает новые перспективы для изучения эмоционального восприятия в разных культурах. В планах исследователей — анализ текстов XX века на английском языке и финских материалов, чтобы глубже понять, как представления об эмоциях менялись со временем и в разных обществах.

Уточнения

Месопота́мия — историко-географический регион на Ближнем Востоке, Современный Ирак, расположенный в долине двух рек — Тигра и Евфрата, в зоне Плодородного полумесяца; место существования одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. В научной литературе встречаются альтернативные обозначения региона — Двуречье и Междуречье.

Юлих (Йюлих; нем. Jülich) — город в Германии, в регионе Дюрен, федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Ныне известен расположенным неподалёку научно-исследовательским центром — Forschungszentrum Jülich.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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