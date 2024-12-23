Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проигрывать с достоинством. Как сохранить мотивацию и поддержать ребёнка после поражения на соревнованиях?
В городе-побратиме Хабаровска распространилось неизвестное вирусное заболевание.
Экспресс-подготовка кожи к праздникам: что стоит знать о зимних масках
Закуска с морковью по-корейски: удивите гостей
Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери
Голос из навигатора условно убил 16 водителей резким поворотом в пропасть
Как добиться максимальной гибкости без травм
Временные парадоксы: что на самом деле показали эксперименты с фотонами
Как избежать горечи редиса: секреты успешного роста

Ученые выяснили, почему увеличилась продолжительность дня

0:58
Наука

Швейцарские ученые пришли к выводу, что небольшие колебания в длительности суток на нашей планете могут быть связаны с изменениями, происходящими в расплавленном железном ядре Земли.

планеты
Фото: Wikimedia Commons by Scooter20, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
планеты

На длительность суток воздействует множество факторов, среди которых гравитационное влияние Луны и процессы, происходящие в земной коре. Кроме того, скорость вращения планеты может варьироваться в зависимости от перераспределения массы — например, из-за таяния ледников или изменения уровня воды.

Тем не менее, на протяжении тысячелетий исследователи замечали незначительные изменения в продолжительности дня, которые сложно объяснить известными факторами. Одним из возможных объяснений этих колебаний является движение в области границы между ядром и мантией Земли, что может вызывать аналогичные изменения, как сообщают ученые в издании Geophysical Research Letters (GRL).

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Садоводство, цветоводство
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами Аудио 
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна
Домашние животные
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна Аудио 
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол
Еда и рецепты
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол Аудио 
Популярное
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения

Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.

Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Что съесть перед застольем, чтобы утром чувствовать себя отлично
Три правила полива помидоров, которые изменят ваш урожай
Секрет обрезки фикуса, о котором нужно знать каждому
Почему подголовники в авто спасают жизни
Без излишеств: названо безопасное количество мандаринов в день
Сергей Лазарев вспомнил о бешенном успехе дуэта с Владом Топаловым
Рассказываем, как вырастить имбирь в домашних условиях
Женщина требует денег от школы и других родителей за буллинг её ребёнка
Старый метод борьбы с грызунами, о котором все забыли
Могут даже расстрелять. Как в ВСУ расправляются с алкоголиками?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.