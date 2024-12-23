Ученые выяснили, почему увеличилась продолжительность дня

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Швейцарские ученые пришли к выводу, что небольшие колебания в длительности суток на нашей планете могут быть связаны с изменениями, происходящими в расплавленном железном ядре Земли.

Фото: Wikimedia Commons by Scooter20, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ планеты

На длительность суток воздействует множество факторов, среди которых гравитационное влияние Луны и процессы, происходящие в земной коре. Кроме того, скорость вращения планеты может варьироваться в зависимости от перераспределения массы — например, из-за таяния ледников или изменения уровня воды.

Тем не менее, на протяжении тысячелетий исследователи замечали незначительные изменения в продолжительности дня, которые сложно объяснить известными факторами. Одним из возможных объяснений этих колебаний является движение в области границы между ядром и мантией Земли, что может вызывать аналогичные изменения, как сообщают ученые в издании Geophysical Research Letters (GRL).

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс.

