Ученые выяснили, почему увеличилась продолжительность дня

Швейцарские ученые пришли к выводу, что небольшие колебания в длительности суток на нашей планете могут быть связаны с изменениями, происходящими в расплавленном железном ядре Земли.
На длительность суток воздействует множество факторов, среди которых гравитационное влияние Луны и процессы, происходящие в земной коре. Кроме того, скорость вращения планеты может варьироваться в зависимости от перераспределения массы — например, из-за таяния ледников или изменения уровня воды.
Тем не менее, на протяжении тысячелетий исследователи замечали незначительные изменения в продолжительности дня, которые сложно объяснить известными факторами. Одним из возможных объяснений этих колебаний является движение в области границы между ядром и мантией Земли, что может вызывать аналогичные изменения, как сообщают ученые в издании Geophysical Research Letters (GRL).
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