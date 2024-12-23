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Хитрости выживания суровой зимой в Средние века

2:13
Наука

В Средние века зима становилась серьёзным испытанием для выносливости и изобретательности людей. Без современных систем отопления, утеплённой одежды и обуви, люди справлялись с холодами, которые часто были суровее, чем сейчас. Температура иногда снижалась до критических значений, особенно во время Малого ледникового периода.

Winter landscape with figures skating and sledging on a frozen moat by a fortified town
Фото: Wikimedia Commons by Thomas Heeremans (1641–1694) is licensed under Public domain
Winter landscape with figures skating and sledging on a frozen moat by a fortified town

Малый ледниковый период начался в XIII веке, когда ряд вулканических извержений выбросил в атмосферу огромное количество пепла. Это привело к снижению средней температуры на 1-3 градуса, что изменило не только климатические, но и производственные, бытовые и архитектурные условия. Наиболее заметное похолодание наблюдалось в XVI-XVII веках.

Основным источником тепла для большинства людей был огонь. Дома крестьян часто частично зарывали в землю, чтобы сохранять тепло. Примитивные каменные и оштукатуренные печи использовались для обогрева и готовки. Постепенно появились зерновые и изразцовые печи, которые лучше удерживали тепло. В домах знати применялись гипокаусты — системы подогрева полов, известные ещё с античности, а также угловые камины и камины с решётками.

Суровые зимы изменили и архитектуру: остекление окон стало плотнее, полы обшивали деревом, а стены утепляли панелями. Однако даже при таких мерах ночи оставались холодными. Люди ложились спать в тёплой одежде, а более состоятельные согревались нагретыми кирпичами или бутылками с водой. Кровати с балдахинами служили не для украшения, а для удержания тепла. Иногда для согрева в одной постели спало сразу несколько человек.

Морозы повлияли и на гардероб. Дневная одежда знати включала плотные ткани, меховые воротники, тёплые головные уборы и перчатки. Пища также играла важную роль: жирные и питательные блюда помогали поддерживать тепло тела. Эта практика особенно ценилась при королевских и знатных дворах.

Уточнения

Гипока́уст (лат. hypocaustum, от др.-греч. ὑπο- — приставка со значением под- и καυστός — «горячий, раскалённый, подогретый») — наиболее распространённый тип классической античной, в особенности древнеримской, отопительной системы, предназначенной для обогрева одноэтажных зданий. 

Ма́лый леднико́вый пери́од (МЛП) — период глобального относительного похолодания, имевший место на Земле в течение XIV—XIX веков. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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